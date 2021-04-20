Casal morto no ES: família de iraniano autoriza enterro junto com advogada

Atashi e Marinelva moravam há mais de 20 anos em Santa Leopoldina. O casal foi morto a tiros, no próprio sítio, no último domingo (18) Crédito: Arquivo pessoal

Por ser estrangeiro, a decisão sobre o que seria feito com o corpo do estilista foi tomada em comum acordo com os familiares dele, como narrado pela filha da advogada assassinada, a professora Camilla Carmem Venturim de Paula, de 39 anos.

"A mãe dele, a senhora Pari Atash, tem 90 anos e ficou muito chocada com a notícia da morte do filho. Ela fez muitas perguntas sobre como aconteceu, porque mataram ele e a esposa, e não consegue entender. Como ele e minha mãe eram muito unidos, a família achou justo que fosse sepultado ao lado da esposa", disse Camilla.

Segundo a professora, o padrasto tinha duas filhas de outro relacionamento, Jenny e Kastin, que assim como a mãe dele, moram no estado da Flórida, nos Estados Unidos

AGUARDO POR DECISÃO

Camilla relatou que tentaria realizar a cremação do corpo da mãe, como era desejo já manifestado por Marinelva em vida. A professora, entretanto, informou que pelo fato da advogada ter sido executada a tiros, é provável que a justiça não autorize o procedimento para preservar os restos mortais.