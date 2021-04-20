Casal morto no ES: família de iraniano autoriza enterro junto com advogada

A família do estilista iraniano Dali Atashi, de 67 anos, que era muçulmano, autorizou que ele seja enterrado ao lado da esposa, a advogada Marinelva Venturim de Paula, de 62 anos. O casal foi executado a tiros no último domingo (18) no próprio sítio, localizado na região de Colina Verde, no interior de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo.
Por ser estrangeiro, a decisão sobre o que seria feito com o corpo do estilista foi tomada em comum acordo com os familiares dele, como narrado pela filha da advogada assassinada, a professora Camilla Carmem Venturim de Paula, de 39 anos.
"A mãe dele, a senhora Pari Atash, tem 90 anos e ficou muito chocada com a notícia da morte do filho. Ela fez muitas perguntas sobre como aconteceu, porque mataram ele e a esposa, e não consegue entender. Como ele e minha mãe eram muito unidos, a família achou justo que fosse sepultado ao lado da esposa", disse Camilla.
Segundo a professora, o padrasto tinha duas filhas de outro relacionamento, Jenny e Kastin, que assim como a mãe dele, moram no estado da Flórida, nos Estados Unidos.
AGUARDO POR DECISÃO
Camilla relatou que tentaria realizar a cremação do corpo da mãe, como era desejo já manifestado por Marinelva em vida. A professora, entretanto, informou que pelo fato da advogada ter sido executada a tiros, é provável que a justiça não autorize o procedimento para preservar os restos mortais.
Desta forma, o sepultamento do casal já está sendo providenciado e será realizado no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, em Vila Velha. A data do adeus a Marinelva e Atashi ainda não foi decidida, pois, necessita da liberação dos corpos junto ao Departamento Médico Legal de Vitória (DML), para onde eles foram levados após o crime. A expectativa da família é que a cerimônia de despedida aconteça entre esta terça (20) e quarta-feira (21).