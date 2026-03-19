Dupla é presa por furtar bazar beneficente em prol de pessoas com câncer em Linhares

Jovens são presos após furtarem bazar beneficente para pacientes com câncer em Linhares Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Linhares

Dois jovens, de 21 e 24 anos, foram presos após furtarem um bazar beneficente que atende pacientes com câncer, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (18).

A entidade oferece apoio a pessoas com câncer e suas famílias, com acompanhamento emocional e social no município. De acordo com a Guarda Municipal, os suspeitos confessaram que entraram no local por uma janela. Um deles foi encontrado nas proximidades do brechó, carregando sacolas, e o outro dentro do estabelecimento.

Entre os itens furtados estavam colchas, camisetas, edredons, lençóis, bolsas, fones de ouvido, bermudas, fronhas, panos de prato, toalhas de banho e chapéus de praia. Todo o material foi recuperado.