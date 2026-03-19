Suspeitos invadem casa e matam homem a tiros em Guarapari

Um homem de 39 anos morreu após ser baleado no bairro Village do Sol, em Guarapari, nesta quinta-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, os criminosos invadiram a casa da vítima e ordenaram que ela saísse sem correr; para tentar escapar, o rapaz tentou fugir para os fundos da residência, momento em que foi atingido por vários disparos.