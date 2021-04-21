Polícia prende suspeito de matar advogada e marido em Santa Leopoldina

Atashi e Marinelva moravam há mais de 20 anos em Santa Leopoldina. O casal foi morto a tiros, no próprio sítio, no último domingo (18) Crédito: Arquivo pessoal

A cremação de Marinelva, segundo a filha Camilla, poderá ser realizada, como era o desejo da mãe em vida. A data e o horário, no entanto, ainda não foram definidos. A professora havia informado pela manhã à reportagem que, pelo fato da advogada ter sido executada a tiros, não existia a certeza se a Justiça autorizaria o procedimento. O sepultamento do casal já está sendo providenciado e será realizado no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, em Vila Velha.

Por ser estrangeiro, a decisão sobre o que seria feito com o corpo do estilista foi tomada em comum acordo com os familiares dele, como narrado pela filha da advogada assassinada, a professora Camilla Carmem Venturim de Paula, de 39 anos.

"A mãe dele, a senhora Pari Atash, tem 90 anos e ficou muito chocada com a notícia da morte do filho. Ela fez muitas perguntas sobre como aconteceu, porque mataram ele e a esposa, e não consegue entender. Como ele e minha mãe eram muito unidos, a família achou justo que fosse sepultado ao lado da esposa", disse Camilla.