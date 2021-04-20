Criminoso acusado de homicídio durante greve da PM no ES é preso no RJ

À esquerda, Lucas Azevedo Carvalho; à direita, a vítima Edson Coelho de Oliveira Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Espírito Santo

Acusado de homicídio qualificado, Lucas Azevedo Carvalho foi preso nessa segunda-feira (19), na cidade de Angra dos Reis ( RJ ). Ele responde pela morte do trabalhador Edson Coelho de Oliveira — que foi assassinado na frente da esposa e da filha, na Serra , durante a paralisação da Polícia Militar do Espírito Santo em 2017.

À frente da investigação, o delegado Rodrigo Sandi Mori classificou o crime como "covarde" e afirmou que foi o que mais chamou a atenção entre todos os que aconteceram no município, durante o período da greve, em razão da brutalidade. Edson morreu aos 33 anos, com um tiro de espingarda no peito.

"A vítima não tinha envolvimento com atividade ilícita, trabalhava como operador de máquina há 13 anos, e foi morta de forma covarde na frente da esposa e da filha de 11 anos" Rodrigo Sandi Mori - Delegado titular da Delegadia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra

De acordo com as investigações, o trabalhador teria sido confundido por traficantes e implorado para viver. "No dia do crime (19 de fevereiro de 2017), a família voltava da casa de parentes da esposa de Edson, em Feu Rosa, por volta das 22h, e se dirigia a um ponto de ônibus, quando foi abordada", contou o delegado.

À frente da DHPP da Serra, Rodrigo Sandi Mori concedeu coletiva sobre o homicídio nesta terça-feira (20) Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Espírito Santo

"O criminoso perguntou o nome do Edson, que respondeu. O Lucas repetiu a pergunta, e a vítima respondeu. Ele implorou para que não fosse morto, afirmou que não tinha envolvimento com o tráfico. Mesmo assim, o acusado pediu para que a esposa e a filha se afastassem um pouco e desferiu o tiro", continuou.

"Na época, o Edson não morava mais em Feu Rosa. Segundo familiares, ele tinha deixado o bairro em 2016, em razão da violência" Rodrigo Sandi Mori - Delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra

Além do assassinato, Lucas Azevedo Carvalho, conhecido como "orelha", era um dos gerentes da Gangue do Poorf, que disputava o domínio em Feu Rosa. "Ela era uma das mais violentas do município da Serra, atuava em Ourimar e foi desarticulada no final de 2017, com a prisão de quase 20 indivíduos", contou Rodrigo.

O inquérito policial foi concluído em agosto de 2017. "Logo depois, ele (Lucas) se evadiu para o Rio de Janeiro, onde conhecia uma pessoa. Em abril de 2019, levantamos que ele estava em Angra dos Reis e tentamos prendê-lo, sem sucesso. Desde então, trocamos informações com a Polícia Civil fluminense", disse.

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Acusado de homicídio qualificado por motivo torpe e por impossibilitar a defesa da vítima, Lucas Azevedo Carvalho, de 24 anos, já é réu em uma ação penal no Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ) e está preso preventivamente. Ele será recambiado para o Estado capixaba, onde será ouvido em depoimento.

CRIMES DA ÉPOCA DA GREVE SEGUEM EM INVESTIGAÇÃO

No final da coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (20), em Vitória, o delegado Rodrigo Sandi Mori reforçou que este é "mais um caso que aconteceu durante o período da greve da Polícia Militar" e que nenhum "foi esquecido". Ao todo, aconteceram 51 homicídios na Serra, durante a paralisação.