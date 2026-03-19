Parte de sacas de café roubadas é recuperada pela polícia em Linhares
Uma carga de 40 das 50 sacas de café conilon furtadas em outubro do ano passado de uma propriedade rural em Rio da Palmas, zona rural de Linhares, Norte do Espírito Santo, foi recuperada pela Polícia Civil. As sacas estavam armazenadas em um depósito de uma fazenda próxima ao local do furto.
Segundo a Polícia Civil, um homem de 42 anos, ex-funcionário da vítima, havia solicitado que um produtor rural armazenasse o café e vinha vendendo as sacas aos poucos sem que o dono soubesse.
Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado. A mercadoria foi reconhecida pela vítima e devolvida. O homem, segundo a polícia, responderá por furto qualificado, crime com pena prevista de 2 a 8 anos de prisão.