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Parte de sacas de café roubadas é recuperada pela polícia em Linhares

Publicado em 19/03/2026 às 18h36
O furto aconteceu em outubro do ano passado em uma fazenda; a polícia conseguiu recuperar 40 das 50 sacas levadas e prender o suspeito
As sacas foram localizadas em uma fazenda próxima ao local do furto em Linhares Crédito: Polícia Civil

Uma carga de 40 das 50 sacas de café conilon furtadas em outubro do ano passado de uma propriedade rural em Rio da Palmas, zona rural de Linhares, Norte do Espírito Santo, foi recuperada pela Polícia Civil. As sacas estavam armazenadas em um depósito de uma fazenda próxima ao local do furto.

Segundo a Polícia Civil, um homem de 42 anos, ex-funcionário da vítima, havia solicitado que um produtor rural armazenasse o café e vinha vendendo as sacas aos poucos sem que o dono soubesse.

Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado. A mercadoria foi reconhecida pela vítima e devolvida. O homem, segundo a polícia, responderá por furto qualificado, crime com pena prevista de 2 a 8 anos de prisão.

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Alagamento atinge ruas e causa transtornos em Marechal Floriano

Publicado em 19/03/2026 às 19h40
Temporal atingiu cidade na tarde de quinta-feira (19)

Ruas ficaram alagadas após chuvas intensas atingirem a cidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). Vídeos registrados por moradores (veja acima) mostram que a água cobriu rodas de carros e atingiu casas e comércios em diversos pontos do município.

Em outra imagem, é possível ver uma equipe do Corpo de Bombeiros atuando em uma área alagada no bairro Santa Rita. A equipe explicou que foi ao local para resgatar duas idosas e uma jovem com deficiência que estavam ilhadas. Em seguida, os militares também ajudaram a atravessar cerca de trinta pessoas, incluindo crianças que retornavam da escola.  

A Defesa Civil Municipal informou que segue atendendo à população e que também ocorreram alagamentos nas áreas rurais de Araguaia e Santa Maria — onde houve a queda de uma barreira. Os danos e a quantidade de pessoas desalojadas ainda serão contabilizados. 

Nas redes sociais, o prefeito Lidiney Gobbi destacou que os moradores devem ter cautela, deixar áreas de risco e seguir as orientações das autoridades. A Prefeitura disponibilizou abrigos em escolas e quadras, com equipes de várias secretarias de plantão para dar suporte aos afetados. A previsão é que as chuvas persistam no município.

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Adolescente de 16 anos é resgatada na Bahia após sequestro em Barra de São Francisco

Publicado em 19/03/2026 às 19h00

Uma adolescente de 16 anos foi resgatada nesta quarta-feira (18) pela Polícia Civil do Espírito Santo, após ter sido sequestrada em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Estado, no dia 16 de março. O crime teria sido planejado após os envolvidos tomarem conhecimento de que um familiar indireto próximo da vítima havia ganhado um prêmio da Mega-Sena em 2025.

Segundo a Polícia Civil, o grupo inicialmente pretendia sequestrar outro parente, mas acabou capturando a adolescente, que não tem vínculo consanguíneo com o ganhador. A ação era coordenada por um detento do presídio de Teixeira de Freitas (BA), ligado ao Comando Vermelho.

Com apoio das autoridades baianas, a polícia localizou o cativeiro em Nova Viçosa (BA). Durante a operação, houve confronto armado com um suspeito, que acabou morto. No local foram apreendidos um revólver, um veículo com restrição de roubo e cerca de 800 gramas de drogas. A adolescente foi resgatada com segurança e devolvida à família no Espírito Santo. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos. 

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Temporal de meia hora gera transtornos em Linhares

Atualizado em 19/03/2026 às 18h18
Temporal de cerca de 30 minutos alagou ruas, invadiu casas e derrubou galhos de árvore no centro da cidade

Um temporal atingiu Linhares, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19), e provocou alagamentos em ruas de diversos bairros e também no Centro da cidade. Vídeos enviados por moradores mostram casas e estabelecimentos comerciais invadidos pela água. Em frente à prefeitura, galhos de uma árvore caíram sobre um carro.

De acordo com relatos, o temporal durou cerca de 30 minutos e, após a chuva, o nível da água começou a baixar.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quarta-feira (18) um alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo, válido desta quinta-feira até a noite de sexta-feira (20).

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Chuva forma "cachoeira" em trecho da BR 262 no ES e arrasta motociclista

Atualizado em 19/03/2026 às 17h51
Temporal de 70 mm em apenas duas horas também causou queda de energia elétrica e internet na cidade

Chuvas intensas formaram uma "cachoeira" em um trecho da BR 262, próximo ao viaduto que dá acesso à cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). Com a força da enxurrada, um motociclista que se arriscou a atravessar acabou derrubado de cima da moto e arrastado pela via (veja acima).

A Defesa Civil Municipal disse que o fluxo de água no local diminuiu após a estiagem da chuva, logo não houve interrupção no trânsito no local. Segundo o órgão, choveu 70 mm no município em apenas duas horas, o que resultou em quedas de energia elétrica e de fornecimento de internet. A Polícia Rodoviária Federal foi procurada pela reportagem, mas informou que não foi acionada.

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Temporal de 2h alaga ruas e enche rio em Domingos Martins

Publicado em 19/03/2026 às 16h09
Chuvas intensas atingiram cidade na tarde de quinta (19)

Chuvas intensas atingiram a cidade de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). No bairros Centro e Campinho, o temporal começou por volta do meio-dia e durou até perto das 14h, segundo o servidor público Giovanni Piolli. Após uma pequena pausa, a chuva recomeçou com menos intensidade e prossegue na cidade. 

Já no distrito de Biriricas, um morador que preferiu não se identificar registrou em vídeo (veja acima) a cheia de um rio. Ele contou que a chuva forte veio acompanhada de raios e relâmpagos e durou cerca de uma hora. "Muita água mesmo, uma chuva fora do normal. Agora está aquela 'chuvinha mansa', mas não para de chover e o rio está enchendo", disse.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o transbordamento de um córrego também alagou a Vila de Santa Isabel. Equipes do órgão seguem atendendo aos chamados dos moradores e um levantamento oficial será divulgado ao final dos trabalhos.

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Suspeitos invadem casa e matam homem a tiros em Guarapari

Publicado em 19/03/2026 às 15h04

Um homem de 39 anos morreu após ser baleado no bairro Village do Sol, em Guarapari, nesta quinta-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, os criminosos invadiram a casa da vítima e ordenaram que ela saísse sem correr; para tentar escapar, o rapaz tentou fugir para os fundos da residência, momento em que foi atingido por vários disparos.

Mesmo ferido, ainda segundo a Polícia Militar, o homem conseguiu pular a cerca do quintal e acessar um córrego localizado nos fundos do terreno. Apesar disso, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Ninguém foi preso.

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Defesa Civil alerta sobre chuva forte, granizo e raios na Região Metropolitana do ES

Atualizado em 19/03/2026 às 14h27
tempo fechado; nublado; chuva; chuva em vitória; chuva no ES
O tempo fechou sobre a Capital capixaba e a Defesa Civil disparou alertas para temporais com raios e ventos Crédito: Fernando Madeira

A Defesa Civil do Espírito Santo enviou alerta aos moradores sobre a possibilidade de chuva forte, raios, vento e granizo para os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória. O aviso, feito às 13h45, é válido para as próximas sete horas desta quinta-feira (19). No texto, o órgão solicitou que os moradores evitem áreas de risco. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 193. 

A situação climática já era esperada desde quarta-feira (18), quando o Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso sobre chuvas intensas para todas as regiões capixabas. A sinalização de mau tempo começou nesta quinta e segue até as 23h59 de sexta-feira (20), segundo a empresa de meteorologia. 

O comunicado da Defesa Civil foi enviado por mensagem de texto para os números de celulares cadastrados no sistema do órgão. Caso alguém ainda não cadastrado queira receber os anúncios sobre o tempo, é só enviar um SMS com o número do CEP para 40199.

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Dupla é presa por furtar bazar beneficente em prol de pessoas com câncer em Linhares

Publicado em 19/03/2026 às 13h14
Jovens são presos após furtarem bazar beneficente para pacientes com câncer em Linhares
Jovens são presos após furtarem bazar beneficente para pacientes com câncer em Linhares Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Linhares

Dois jovens, de 21 e 24 anos, foram presos após furtarem um bazar beneficente que atende pacientes com câncer, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (18).

A entidade oferece apoio a pessoas com câncer e suas famílias, com acompanhamento emocional e social no município. De acordo com a Guarda Municipal, os suspeitos confessaram que entraram no local por uma janela. Um deles foi encontrado nas proximidades do brechó, carregando sacolas, e o outro dentro do estabelecimento.

Entre os itens furtados estavam colchas, camisetas, edredons, lençóis, bolsas, fones de ouvido, bermudas, fronhas, panos de prato, toalhas de banho e chapéus de praia. Todo o material foi recuperado.

Polícia Civil informou que os dois foram autuados em flagrante por furto qualificado. Eles foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanecem à disposição da Justiça.

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Chuva gera alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 19/03/2026 às 12h53
Problemas foram registrados na madrugada desta quinta-feira (19)

Uma chuva forte durante a madrugada desta quinta-feira (19) deixou ruas alagadas no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Segundo moradores, a água invadiu uma casa e quintais de outros imóveis. Apesar dos transtornos, o coordenador da Defesa Civil do município, João Antônio Daroz, informou que não houve acionamentos ao órgão.

Ele acrescentou que uma rua do bairro São Geraldo e vias na região da Ponte de Ferro passarão por limpeza devido a resquícios de lama deixados pelo temporal. 

O município segue sob alerta de chuvas intensas até sexta-feira (20), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

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Homem é preso com maconha do tipo Pak e Skunk em Cachoeiro

Publicado em 19/03/2026 às 12h02
Homem é preso com skank e pac após denuncia em Cachoeiro
Suspeito foi flagrado com as drogas em Cachoeiro de Itapemirim após denúncia Crédito: Divulgação | PMES

Um homem de 30 anos foi preso com cerca de 500 gramas de maconha do tipo Pak e 190 gramas de Skunk — uma variação da droga com alto valor comercial, conhecida como “supermaconha” — na noite de quarta-feira (18), no bairro Bom Pastor, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima à Polícia Militar. Segundo a corporação, os militares montaram campana no local e conseguiram confirmar as informações. Após um período de observação, o suspeito foi abordado com a droga, que seria destinada à venda na região.

Ele foi encaminhado à delegacia e, de acordo com a Polícia Civil, autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Incêndio em garagem atinge três veículos e prédio é evacuado em Vitória

Publicado em 19/03/2026 às 11h53
Incêndio mobilizou bombeiros na manhã desta quinta-feira (19) na Rua Miltor de Oliveira Fernandes

Um veículo pegou fogo na garagem de um prédio em Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (19). Por conta do incêndio, o edifício de sete andares, localizado na Rua Miltor de Oliveira Fernandes, precisou ser evacuado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e identificou que três veículos foram atingidos pelas chamas: um carro, uma moto e um táxi. No entanto, ainda não há confirmação sobre em qual deles começou o incêndio.

A técnica de enfermagem Roberta Cardoso teve o carro destruído. Ela contou que as chamas começaram por volta das 10 horas e gerou momentos de desespero. "Quando chegamos perto da garagem, meu carro e minha moto, além do táxi do vizinho, já estavam em chamas. Não pude retirar nada por causa do risco de explosão”, desabafou.

As chamas foram extintas e não houve registro de feridos. O Corpo de Bombeiros isolou parte da garagem e a empresa administradora do condomínio solicitou perícia.

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Motorista de carro perde o freio, atinge motociclista e invade casa em Cariacica

Publicado em 19/03/2026 às 08h42
Carro bateu em muro e invadiu garagem de casa em Cariacica
Carro bateu em muro e invadiu garagem de casa em Cariacica Crédito: Reprodução

Um carro bateu em uma moto e atingiu o muro de uma casa em um acidente em Santo André, Cariacica, na noite dessa quarta-feira (18). Duas pessoas que estavam no carro ficaram presas às ferragens e foram socorridas. Os moradores da casa não ficaram feridos.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que testemunhas relataram que o carro descia uma rua quando o motorista tentou frear, mas não conseguiu. Além de atingir o motociclista, o carro danificou o muro da casa, portão e veículos que estavam na garagem. No momento da batida, quatro pessoas estavam na residência, mas ninguém se feriu

Equipes do Samu/192 e do Corpo De Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro às vítimas do carro, enquanto o motociclista foi socorrido por familiares.

*Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta

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Caminhão tomba e bate em carreta na BR 101 em Mimoso do Sul

Publicado em 18/03/2026 às 19h05
Acidente ocorreu na tarde de quarta-feira e não deixou feridos

Um caminhão tombou e bateu em uma carreta no início da tarde de quinta-feira (18) na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Apesar dos estragos nos veículos, os motoristas dos dois veículos não se feriram. A Ecovias Capixaba e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e uma das faixas da pista ficou interditada. Já o trânsito seguiu por um desvio no local. 

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Ataque de abelhas deixa seis pessoas feridas em Vila Velha

Publicado em 18/03/2026 às 18h54
Segundo moradores, o enxame de abelhas apareceu na região do bairro Soteco, em Vila Velha, nesta quarta-feira (18).

Um ataque de abelhas deixou ao menos seis pessoas feridas no bairro Soteco, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (18). Conforme o Corpo de Bombeiros, os insetos estavam alojados em um terreno baldio e se espalharam pelas ruas. Todos que foram picados receberam atendimento da corporação e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). Não há informação sobre o estado de saúde.

Uma moradora gravou um vídeo do momento em que uma mulher é socorrida. Dois bombeiros, vestidos com macacão de apicultor, ajudam a tirá-la do local. Um a pega no colo, com ela já fraca, enquanto o outro tenta espantar as abelhas. Em tentativa de apoio, outro agente da corporação joga água em cima dos três. Para começar a controlar a situação, os militares precisaram aguardar as abelhas se aglomerarem novamente. A área foi isolada e os bombeiros permanecem no local para eliminar o enxame.

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Homem é detido com drogas, armas e mais R$ 30 mil em Vila Velha

Publicado em 18/03/2026 às 18h10
Guarda Municipal de Vila Velha apreende R$ 30 mil e prende suspeito
A ação da Guarda de Vila Velha e também da Polícia Militar resultou na apreensão de armas, drogas, munições e dinheiro em espécie Crédito: Divulgação | PMVV

Um homem foi detido após a Guarda Municipal de Vila Velha encontrar armas, munições, drogas e a quantia de mais de R$ 30 mil na casa do suspeito no bairro João Goulart. O caso se desenrolou após denúncia anônima nesta quarta-feira (18). Antes de ser detido, o homem tentou enganar os agentes ao dizer que morava com a esposa. A postura mudou após os agentes questionarem se ele conhecia o denunciado. Segundo a corporação, ele ficou nervoso e falou que iria chamar a companheira, mas, ao entrar no imóvel, tentou fugir pelo telhado.

Ele também tentou se livrar de carregadores alongados de pistola e coldres na casa do vizinho. Nas buscas pela residência, a guarda encontrou uma pistola; nove carregadores, sendo seis alongados; dois coldres; munições; uma porção de cocaína; três porções de haxixe; quatro unidades da mesma substância e balanças de precisão, tudo isso no terceiro pavimento do imóvel. O dinheiro também estava no mesmo andar, dentro de uma mochila infantil.

Ele assumiu a posse e contou ter mais material ilícito nos fundos do terreno. Após a atuação da Guarda, a Polícia Militar foi acionada e, com ajuda do cão farejador, encontrou mais porções de entorpecentes. A ocorrência foi entregue no DPJ de Vila Velha. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o caso. 

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BR 101 em Iconha será interditada para detonação de rochas nesta quinta (19)

Publicado em 18/03/2026 às 17h51
O km 373,2 da BR 101, em Iconha, será interditado para desmonte de rochas nesta quinta (19)
O km 373,2 da BR 101, em Iconha, será interditado para desmonte de rochas nesta quinta (19) Crédito: Ecovias Capixaba

Parte da BR 101 ficará interditada entre 12h e 13h perto do Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (19). Será realizado desmonte de rochas para duplicação da rodovia no trecho entre o município e Anchieta, segundo a Ecovias Capixaba.

Em seguida, o trânsito poderá fluir em sistema de Pare e Siga até a conclusão da limpeza. A operação será remarcada em caso de chuva. 

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Inmet emite mais dois alertas de chuvas intensas para o ES

Publicado em 18/03/2026 às 15h43
Tempo fechado e chuva na Grande Vitória
O tempo deve ficar fechado em Vitória nesta quinta-feira (19), com possibilidade de chuvas intensas Crédito: Vitor Jubini

Chuvas intensas podem atingir todas as regiões do Espírito Santo entre quinta-feira (19) e a manhã de sexta-feira (20). Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois alertas: um de nível amarelo e outro laranja para este período. Os moradores das regiões listadas (veja abaixo) devem ficar atentos para possíveis alagamentos.

Conforme o Inmet, os locais com alerta laranja devem ser atingidos com mais força. A precipitação fica entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 mm no dia. Já os ventos devem ficar entre 60 e 100 km/h.

Já as cidades que estão na área amarela podem receber de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 mm no dia. Os ventos intensos devem atingir de 40 a 60 quilômetros por hora. Nos pontos, há possibilidade de queda de galhos de árvore e descargas elétricas. 

Cidade sob alerta laranja:

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Apiacá
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • São José do Calçado

Cidades sob alerta amarelo:

  • Água Doce do Norte
  • Afonso Cláudio
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
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Acidente complica o trânsito na Terceira Ponte

Publicado em 18/03/2026 às 13h52
Carro vai parar sobre canteiro central da Terceira Ponte, nesta quarta-feira (18)
Carro vai parar sobre barreira da Terceira Ponte, nesta quarta-feira (18) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um carro foi parar em cima da barreira de concreto que divide as pistas da Terceira Ponte, no início da tarde desta quarta-feira (18). O acidente aconteceu no sentido Vila Velha x Vitória, e a imagem chama a atenção (veja acima). Houve grande lentidão no trecho, sobretudo nos acessos  na Praia da Costa.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o acidente envolveu três veículos. Ninguém se feriu. O trecho foi totalmente liberado por volta de 13h50. 

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Explosão de botijão de gás deixa homem gravemente ferido em Aracruz

Publicado em 18/03/2026 às 13h05
Devido à gravidade dos ferimentos, o homem, que estava sem documentos de identificação, foi socorrido pelo helicóptero do Notaer e encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra

Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido após a explosão de um botijão de gás, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Ele teve cerca de 80% do corpo queimado e foi transferido pela equipe aeromédica do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de queimaduras.