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Bairro Itararé

PM persegue suspeito e encontra arsenal dentro de casa em Vitória

Dentro da residência os militares apreenderam uma arma calibre .380, 20 munições do mesmo calibre, um radiocomunicador e um colete balístico sem placa.

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 13:13

Publicado em 

19 abr 2021 às 13:13
Materiais apreendidos pela PM em casa de Itararé, Vitória
Materiais apreendidos pela pM< Crédito: Divulgação/PMES
Um suspeito de 25 anos foi detido pela Polícia Militar no bairro Itararé, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (19). Os militares também apreenderam uma arma calibre .380, 20 munições do mesmo calibre, um radiocomunicador e um colete balístico sem placa.
Os policiais realizavam patrulhamento na região de Andorinhas, no mesmo município, quando foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Itararé. No local, foi possível visualizar diversos indivíduos em posse de armas que, ao verem a guarnição, fugiram.

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Os militares desembarcaram das viaturas, realizaram o patrulhamento a pé e encontraram um suspeito com uma arma na mão entrando em uma residência. Diante do flagrante , os policiais entraram na casa e conseguiram localizar o indivíduo. Com ele foram encontrados a arma, as munições e um radiocomunicador.
No imóvel, os militares encontraram um celular, a capa de colete balístico, uma balança de precisão, duas bases de carregadores para radiocomunicador, um porta carregador de pistola e material para embalo de entorpecentes.
O detido e os materiais apreendidos foram entregues à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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