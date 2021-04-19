PM persegue suspeito e encontra arsenal dentro de casa em Vitória

Materiais apreendidos pela pM< Crédito: Divulgação/PMES

Um suspeito de 25 anos foi detido pela Polícia Militar no bairro Itararé, em Vitória , na madrugada desta segunda-feira (19). Os militares também apreenderam uma arma calibre .380, 20 munições do mesmo calibre, um radiocomunicador e um colete balístico sem placa.

Os policiais realizavam patrulhamento na região de Andorinhas, no mesmo município, quando foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Itararé. No local, foi possível visualizar diversos indivíduos em posse de armas que, ao verem a guarnição, fugiram.

Os militares desembarcaram das viaturas, realizaram o patrulhamento a pé e encontraram um suspeito com uma arma na mão entrando em uma residência. Diante do flagrante , os policiais entraram na casa e conseguiram localizar o indivíduo. Com ele foram encontrados a arma, as munições e um radiocomunicador.

No imóvel, os militares encontraram um celular, a capa de colete balístico, uma balança de precisão, duas bases de carregadores para radiocomunicador, um porta carregador de pistola e material para embalo de entorpecentes.