Jovem é morto com golpes de machado e enterrado em fazenda no ES

Cidade de Marilândia Crédito: Prefeitura de Marilândia

Um jovem de 24 anos foi morto com golpes de machado na noite de sábado (17) em Alto Liberdade, interior de Marilândia , no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi assassinada pelo dono da casa onde morava e enterrada pelo proprietário do local e a esposa no quintal, após um desentendimento sobre limpeza da residência e comida.

Ainda de acordo com a Polícia Militar , o jovem foi identificado como José Mateus Casotti Marcelino. Ele morava com um casal e teve um desentendimento com eles sobre a limpeza da casa e comida.

Após o desentendimento, o homem desferiu golpes de machado contra o jovem, que não resistiu e veio a óbito na residência. Segundo a PM, o autor do homicídio e a esposa enterraram o corpo do jovem no quintal de casa, em uma cova rasa.

Ainda segundo a PM, a cova rasa estava um pouco distante da casa, localizada em uma fazenda, mas ainda dentro da propriedade. O casal teria levado o corpo para fora com a ajuda de um carrinho de mão e limpado toda a residência para não deixar vestígios.

Uma testemunha deu falta de José e pressionou o homem a dizer onde ele estava. O suspeito confessou o crime, e essa testemunha entrou em contato com a PM.

CASAL DETIDO

A PM afirma que o casal foi detido. Segundo os militares, o homem estava na saída de Marilândia, tentando fugir. Procurada, a Polícia Civil enviou uma nota afirmando que a ocorrência ainda não chegou à Delegacia Regional de Colatina.

“Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com os conduzidos”, diz.