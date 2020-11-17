Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na ES 248

Motociclista morre após bater em carro e caminhão em Marilândia

De acordo com a Polícia Militar, o condutor foi identificado como Zenaldo Barros, de 46 anos, e os ocupantes dos outros veículos não ficaram feridos. Uma pista da rodovia precisou ser fechada e o trânsito segue em meia pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 12:25

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 12:25

Motociclista morre após bater em caminhão em rodovia de Marilândia
Motociclista morre após bater em caminhão em rodovia de Marilândia Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motociclista de 46 anos morreu após colidir com um carro e um caminhão em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na rodovia ES 248, próximo à comunidade de Bonisgena, na manhã desta terça-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o condutor foi identificado como Zenaldo Barros, morador de Marilândia.
Segundo a PM, testemunhas contaram para os militares que o homem seguia com a motocicleta, sentido Linhares, quando perdeu o controle em uma curva e invadiu a pista contrária. O motociclista colidiu na lateral de uma carreta. Depois da batida, a moto ainda bateu em outro carro que passava pela rodovia. 
Motociclista morre após bater em caminhão em rodovia de Marilândia
Motociclista morre após bater em caminhão em rodovia de Marilândia Crédito: Leitor | A Gazeta
O motociclista morreu no local. Os ocupantes dos outros veículos não ficaram feridos. Uma pista da rodovia precisou ser fechada e o trânsito segue em meia pista.

Veja Também

Acidente deixa motorista ferido na Fernando Ferrari, em Vitória

Acidente grave entre carretas deixa três mortos em João Neiva, na BR 101

Menino morre após caminhão tombar no interior de Boa Esperança

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados