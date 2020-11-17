Motociclista morre após bater em carro e caminhão em Marilândia

Um motociclista de 46 anos morreu após colidir com um carro e um caminhão em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na rodovia ES 248, próximo à comunidade de Bonisgena, na manhã desta terça-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o condutor foi identificado como Zenaldo Barros, morador de Marilândia.
Segundo a PM, testemunhas contaram para os militares que o homem seguia com a motocicleta, sentido Linhares, quando perdeu o controle em uma curva e invadiu a pista contrária. O motociclista colidiu na lateral de uma carreta. Depois da batida, a moto ainda bateu em outro carro que passava pela rodovia.
O motociclista morreu no local. Os ocupantes dos outros veículos não ficaram feridos. Uma pista da rodovia precisou ser fechada e o trânsito segue em meia pista.