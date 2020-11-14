Acidente deixa motorista ferido na Fernando Ferrari, em Vitória

Carro envolvido em acidente nesta manhã de sábado (14), em Vitória Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta

No início da manhã deste sábado (14), dois carros bateram no cruzamento das avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader, em Goiabeiras, Vitória . Segundo testemunhas, o motorista do Volkswagen Gol, de cor prata, teve ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância de um hospital particular. Os dois ocupantes que estavam no outro veículo - um Renault Symbol preto - não foram encontrados no local da batida. Após o acidente, um empresário que alega ser proprietário do veículo preto chegou ao cruzamento e informou que o veículo havia sido furtado.

De acordo com informações da TV Gazeta, o carro preto parou quando atingiu um semáforo da região. Antes, o veículo tinha batido no Gol, que ficou com o lado do motorista totalmente amassado. Testemunhas contaram que, após o acidente, dois homens saíram do carro em direção ao bairro Goiabeiras.

Carro envolvido em acidente nesta manhã de sábado (14) em Vitória Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta

FURTO

O empresário Saulo Ferreira de Santana, de 60 anos, alega ser proprietário do veículo preto. Ele contou que, logo no início da manhã, recebeu o telefone de um amigo informando que havia visto seu carro envolvido em um acidente.

Recebi a ligação e já fui para o local. Conversando com moradores ali da região, eles falaram de um estrondo muito forte na hora do acidente, por volta de 5h30 da manhã, detalhou.

Saulo Ferreira Santana disse ser o proprietário do veículo envolvido no acidente Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta

Morador de Nova Carapina 2, na Serra, Saulo explicou que vendeu o veículo para um sobrinho há dois meses, mas o carro ainda está em seu nome. Ele contou também que, na madrugada deste sábado (14), o Renault foi furtado da garagem da casa da irmã dele.

O veículo Gol envolvido no acidente nesta manhã Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar (PM) informou, por nota, que foi acionada, na madrugada deste sábado (14), para atender uma ocorrência de trânsito envolvendo dois veículos na avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, em Vitória. "Os ocupantes de um dos veículos fugiram do local. No outro, havia uma vítima, com ferimentos leves. Ela foi socorrida por uma ambulância de um hospital particular. A Guarda Municipal também prestou apoio à ocorrência. Um veículo foi removido, pois estava com o licenciamento vencido. Não temos informações se o carro estava com restrições de furto/roubo", disse a PM.

O QUE DIZ A PC

Também por meio de nota, a Polícia Civil informou que não localizou nenhuma ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Vitória. "Em acidentes em que não há vítimas fatais e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação de vontade da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada. A Polícia Civil orienta a vítima a se dirigir à delegacia do bairro onde reside ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e representar contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pelo BPTran, como uma das provas. Em casos em que ocorre óbito após o socorro das vítimas, o fato é automaticamente comunicado à DDT, que instaura Inquérito Policial para a apurar as circunstâncias do ocorrido", conclui a nota.