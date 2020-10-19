Acidente com motociclista deixa o trânsito lento na Terceira Ponte

Um motociclista ficou ferido após cair com a moto em cima da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (19). Segundo a Rodosol, o acidente aconteceu próximo ao vão central e uma das vias foi parcialmente interditada para o atendimento à vítima pelas equipes da concessionária. Um congestionamento se formou.
De acordo com informações da Rodosol, após a queda da moto, o motociclista ferido foi socorrido e encaminhado para o hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
Com a ocorrência, o trânsito ficou lento tanto nas ruas de acesso e também sobre a Terceira Ponte. O congestionamento chegou à Avenida Nossa Senhora da Penha, passando pela Praça Cristóvão Jaques, no bairro Santa Helena, até uma parte da Reta da Penha, nas proximidades com a Rua José Teixeira, em Vitória.