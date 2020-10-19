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Trânsito

Acidente com motociclista deixa o trânsito lento na Terceira Ponte

De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, um motociclista ficou ferido e uma das vias foi parcialmente interditada para o resgate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 17:40

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 17:40

Acidente causa lentidão na Terceira Ponte
Acidente causa lentidão na Terceira Ponte Crédito: Rodosol
Um motociclista ficou ferido após cair com a moto em cima da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (19). Segundo a Rodosol, o acidente aconteceu próximo ao vão central e uma das vias foi parcialmente interditada para o atendimento à vítima pelas equipes da concessionária. Um congestionamento se formou.
De acordo com informações da Rodosol, após a queda da moto, o motociclista ferido foi socorrido e encaminhado para o hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele. 
Ouvinte registra acidente na Terceira Ponte durante a tarde desta segunda-feira (19) Crédito: Ouvinte/ CBN
Com a ocorrência, o trânsito ficou lento tanto nas ruas de acesso e também sobre a Terceira Ponte. O congestionamento chegou à Avenida Nossa Senhora da Penha, passando pela Praça Cristóvão Jaques, no bairro Santa Helena, até uma parte da Reta da Penha, nas proximidades com a Rua José Teixeira, em Vitória

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