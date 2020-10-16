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Trânsito em pare e siga

Acidente entre carretas deixa ferido e interdita a BR 101 em Itapemirim

A colisão aconteceu por volta das 11h no quilômetro 401 e interditou totalmente a rodovia por mais de uma hora. Por volta das 12h30, o trânsito passou a fluir em pare e siga no local. O motorista de um dos veículos fugiu do local

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 12:55
O acidente ocorreu por volta das 11h e um dos motoristas teria fugido do local
Acidente com duas carretas interdita BR 101 em Itapemirim Crédito: Internauta A Gazeta
Um acidente na manhã desta sexta-feira (16), na BR 101 Sul, no quilômetro 401, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, interditou os dois sentidos da rodovia por mais de uma hora. A colisão entre as carretas aconteceu por volta das 11h. Por volta das 12h30, o trânsito passou a fluir em pare e siga no local.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, responsável pela via, a colisão foi frontal e foi necessário acionamento de ambulância, guincho e viatura de inspeção para atendimento á ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local.
Segundo informações de populares, um dos motoristas ficou ferido e o outro teria fugido. A PRF pede atenção dos motoristas porque além do congestionamento, a pista está molhada e segue interditada.
O acidente ocorreu por volta das 11h e um dos motoristas teria fugido do local
Acidente com duas carretas interdita BR 101 em Itapemirim Crédito: Internauta A Gazeta

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