Acidente entre carretas deixa ferido e interdita a BR 101 em Itapemirim

Um acidente na manhã desta sexta-feira (16), na BR 101 Sul, no quilômetro 401, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, interditou os dois sentidos da rodovia por mais de uma hora. A colisão entre as carretas aconteceu por volta das 11h. Por volta das 12h30, o trânsito passou a fluir em pare e siga no local.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, responsável pela via, a colisão foi frontal e foi necessário acionamento de ambulância, guincho e viatura de inspeção para atendimento á ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local.
Segundo informações de populares, um dos motoristas ficou ferido e o outro teria fugido. A PRF pede atenção dos motoristas porque além do congestionamento, a pista está molhada e segue interditada.