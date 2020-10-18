Acidente na BR 101 em Ibiraçu deixa homem gravemente ferido

Um camionete e um caminhão se envolveram em um acidente no quilômetro 215 da BR 101, em Ibiraçu, por volta das 4h deste domingo (18). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da camionete ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
A PRF informou que foi uma colisão frontal entre os dois veículos e que o motorista do caminhão não teve ferimentos graves. A pista chegou a ficar interditada para atendimento à ocorrência, mas o trânsito no local já foi normalizado.