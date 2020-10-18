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Acidente

Acidente na BR 101 em Ibiraçu deixa homem gravemente ferido

A Polícia Rodoviária Federal informou que foi uma colisão frontal entre uma camionete e um caminhão no quilômetro 215 da rodovia por volta das 4h deste domingo (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 08:47

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 08:47

Duplicação da BR-101/ES/BA (Trecho Viana a Guarapari) e entrega dos viadutos de Amarelos (321) e Guarapari (335)
Acidente aconteceu por volta das 4h deste domingo (18) Crédito: Vitor Jubini
Um camionete e um caminhão se envolveram em um acidente no quilômetro 215 da BR 101, em Ibiraçu, por volta das 4h deste domingo (18). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da camionete ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
A PRF informou que foi uma colisão frontal entre os dois veículos e que o motorista do caminhão não teve ferimentos graves. A pista chegou a ficar interditada para atendimento à ocorrência, mas o trânsito no local já foi normalizado.

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