Acidente com caminhão destrói carro e deixa ferido na Rodovia do Contorno

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, também foi acionada. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, a colisão envolvendo um caminhão e um carro de passeio foi registrada às 07h50 desta quinta-feira (15). A concessionária, com ambulância, guincho e viatura de inspeção, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local. Uma pessoa foi levada para o hospital.