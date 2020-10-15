Acidente com caminhão destrói carro e deixa ferido na Rodovia do Contorno

Um acidente envolvendo um caminhão na BR 101, no trecho da Rodovia do Contorno, em Cariacica, deixou a traseira de um carro destruída na manhã desta quinta-feira (15). Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital
O acidente foi entre o veículo de passeio e o caminhão e aconteceu no sentido Serra, nas proximidades do bairro Santana. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para apurar os detalhes sobre o caso.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, também foi acionada. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, a colisão envolvendo um caminhão e um carro de passeio foi registrada às 07h50 desta quinta-feira (15). A concessionária, com ambulância, guincho e viatura de inspeção, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local. Uma pessoa foi levada para o hospital.
Para o atendimento, a faixa 1 Norte foi interditada, sendo totalmente liberada às 8h55. Vídeos gravados por motoristas que passaram pela BR 101 mostram a destruição no veículo.