Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cariacica

Acidente com caminhão destrói carro e deixa ferido na Rodovia do Contorno

Vídeos gravados por motoristas que passaram pela BR 101 mostram a destruição no veículo. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para apurar os detalhes sobre o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 09:31

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 09:31

Vídeos gravados por motoristas que passaram pela BR 101 mostram a destruição no veículo.
Acidente deixa carro destruído na Rodovia do Contorno Crédito: Internauta
Um acidente envolvendo um caminhão na BR 101, no trecho da Rodovia do Contorno, em Cariacica, deixou a traseira de um carro destruída na manhã desta quinta-feira (15). Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital
O acidente foi entre o veículo de passeio e o caminhão e  aconteceu no sentido Serra, nas proximidades do bairro Santana. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para apurar os detalhes sobre o caso. 
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, também foi acionada. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, a colisão envolvendo um caminhão e um carro de passeio foi registrada às 07h50 desta quinta-feira (15). A concessionária, com ambulância, guincho e viatura de inspeção, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local. Uma pessoa foi levada para o hospital.
Para o atendimento, a faixa 1 Norte foi interditada, sendo totalmente liberada às 8h55. Vídeos gravados por motoristas que passaram pela BR 101 mostram a destruição no veículo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados