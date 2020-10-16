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ES 248

Motociclista morre após bater em caminhão em rodovia de Colatina

Acidente aconteceu no quilômetro 13 da rodovia estadual, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Marilândia, na noite desta quinta-feira (15). Segundo a polícia, Dilson Antônio Felício, 56 anos, conduzia o veículo e morreu no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 09:22

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 09:22

O acidente aconteceu na rodovia ES 248, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Marilândia
O acidente aconteceu na rodovia ES 248, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Marilândia Crédito: Divulgação | PMES
Um motociclista de 56 anos morreu após colidir com um caminhão em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu no quilômetro 13 da rodovia ES 248, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Marilândia, na noite desta quinta-feira (15).
Polícia Militar informou que Dilson Antônio Felício conduzia a motocicleta quando colidiu com o caminhão. O motociclista morreu no local do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão não ficou ferido no acidente. As causas do acidente não foram informadas.

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