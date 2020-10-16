Motociclista morre após bater em caminhão em rodovia de Colatina

Um motociclista de 56 anos morreu após colidir com um caminhão em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu no quilômetro 13 da rodovia ES 248, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Marilândia, na noite desta quinta-feira (15).
A Polícia Militar informou que Dilson Antônio Felício conduzia a motocicleta quando colidiu com o caminhão. O motociclista morreu no local do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão não ficou ferido no acidente. As causas do acidente não foram informadas.