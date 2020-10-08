Acidente entre três veículos deixa trânsito lento na Dante Michelini

Um engavetamento entre três veículos na noite desta quinta-feira (8) gerou um congestionamento na Avenida Dante Michelini, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal da capital, o acidente ocorreu na altura do Hotel Ibis, em Jardim da Penha. Uma faixa da pista no sentido Camburi - Serra está interditada. O trânsito segue lento nas outras duas faixas da via. Não há vítimas.
A Guarda de Vitória acrescentou que foi acionada para atender a ocorrência às 19h08. Motoristas que passam pela avenida relatam fluxo intenso.