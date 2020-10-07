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Batida

Acidente entre carro e ônibus deixa motorista ferido em Cachoeiro

Motorista do carro de passeio foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Motorista do ônibus saiu ileso. Coletivo não tinha nenhum passageiro

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 17:04
Motorista fica ferido em acidente com ônibus em Cachoeiro
Motorista fica ferido em acidente com ônibus em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
Um acidente envolvendo carro e ônibus deixou uma pessoa ferida em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (7).
A colisão ocorreu por volta das 15h, na estrada conhecida como "Rodovia do Gavião", no bairro Aeroporto. O condutor  do Hyundai Creta ficou ferido. Já o motorista do coletivo Consórcio Novotrans, que faz as linhas intermunicipais de Cachoeiro, saiu ileso.
Segundo informações da empresa do coletivo, o ônibus não tinha passageiros, pois iria fazer a troca com outro em circulação, rendendo o veículo. O motorista do coletivo informou que o carro teria invadido a contramão e colidido com ele.
O motorista do carro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, ele está internado no pronto-socorro, lúcido e orientado. 

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