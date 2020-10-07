Acidente entre carro e ônibus deixa motorista ferido em Cachoeiro

Motorista fica ferido em acidente com ônibus em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um acidente envolvendo carro e ônibus deixou uma pessoa ferida em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (7).

A colisão ocorreu por volta das 15h, na estrada conhecida como "Rodovia do Gavião", no bairro Aeroporto. O condutor do Hyundai Creta ficou ferido. Já o motorista do coletivo Consórcio Novotrans, que faz as linhas intermunicipais de Cachoeiro, saiu ileso.

Your browser does not support the video tag.

Segundo informações da empresa do coletivo, o ônibus não tinha passageiros, pois iria fazer a troca com outro em circulação, rendendo o veículo. O motorista do coletivo informou que o carro teria invadido a contramão e colidido com ele.