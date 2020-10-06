Grave acidente deixa 5 feridos na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Três crianças e dois adultos ficaram feridos após uma colisão entre dois veículos no quilômetro 21 da Rodovia do Sol, a ES 060, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 12h35 desta terça-feira (6).
De acordo com o fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira, que esteve no local do acidente, a colisão foi entre um Gol cinza que trafegava sentido Guarapari - Vila Velha, e um Astra branco.
Acidente deixa feridos em Vila Velha
Segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada para auxiliar no atendimento à ocorrência, o Gol seguia pela Rodovia do Sol, sentido Vitória, quando foi fechado por um carro não identificado. Na tentativa de evitar a colisão, o condutor acabou perdendo o controle da direção, caindo na vala central da rodovia e capotando em seguida, momento em que atingiu o Astra, que seguia no sentido contrário.
Duas crianças que estavam no Astra sofreram ferimentos leves e foram socorridas por equipes da Rodosol para o Hospital Santa Mônica. Os demais envolvidos dispensaram atendimento médico. Os condutores realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Com o impacto, o Gol teve o motor arremessado e só foi parar no canteiro de um condomínio.