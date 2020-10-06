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Violência na estrada

Grave acidente deixa 5 feridos na Rodovia do Sol, em Vila Velha

As vítimas, incluindo 3 crianças, foram socorridas com ferimentos leves para o Hospital Santa Mônica; a batida foi tão forte, que o motor de um dos veículos chegou a ser arremessado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 15:08

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:08

Crianças e adultos ficaram feridos após acidente na altura de Interlagos, em Vila Velha
Crianças e adultos ficaram feridos após acidente na altura de Interlagos, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Três crianças e dois adultos ficaram feridos após uma colisão entre dois veículos no quilômetro 21 da Rodovia do Sol, a ES 060, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 12h35 desta terça-feira (6).
De acordo com o fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira, que esteve no local do acidente, a colisão foi entre um Gol cinza que trafegava sentido Guarapari - Vila Velha, e um Astra branco. 

Acidente deixa feridos em Vila Velha

Segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada para auxiliar no atendimento à ocorrência, o Gol seguia pela Rodovia do Sol, sentido Vitória, quando foi fechado por um carro não identificado. Na tentativa de evitar a colisão, o condutor acabou perdendo o controle da direção, caindo na vala central da rodovia e capotando em seguida, momento em que atingiu o Astra, que seguia no sentido contrário.
Duas crianças que estavam no Astra sofreram ferimentos leves e foram socorridas por equipes da Rodosol para o Hospital Santa Mônica. Os demais envolvidos dispensaram atendimento médico. Os condutores realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Com o impacto, o Gol teve o motor arremessado e só foi parar no canteiro de um condomínio.

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