Grave acidente deixa 5 feridos na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Crianças e adultos ficaram feridos após acidente na altura de Interlagos, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Três crianças e dois adultos ficaram feridos após uma colisão entre dois veículos no quilômetro 21 da Rodovia do Sol, a ES 060, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha . O acidente aconteceu por volta das 12h35 desta terça-feira (6).

De acordo com o fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira, que esteve no local do acidente, a colisão foi entre um Gol cinza que trafegava sentido Guarapari - Vila Velha, e um Astra branco.

Acidente deixa feridos em Vila Velha

Segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada para auxiliar no atendimento à ocorrência, o Gol seguia pela Rodovia do Sol, sentido Vitória, quando foi fechado por um carro não identificado. Na tentativa de evitar a colisão, o condutor acabou perdendo o controle da direção, caindo na vala central da rodovia e capotando em seguida, momento em que atingiu o Astra, que seguia no sentido contrário.