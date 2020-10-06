Motorista morre após bater em barranco e capotar com o carro em Linhares

Atualização: Procurado pela TV Gazeta Norte, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou, em nota, que "está enviando ainda hoje uma equipe novamente para estudar a possibilidade de estar instalando quebra-molas no local afim de evitar novos acidentes na rodovia. Orienta aos motoristas prudência ao trafegar em rodovias estaduais, principalmente as que ainda não têm pavimentação. Informa que tem avaliado os acidentes ocorridos no trecho, alerta para as imprudências e imperícias".