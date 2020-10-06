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Mais um acidente

Motorista morre após bater em barranco e capotar com o carro em Linhares

Cláudio Adão Silva, de 40 anos, voltava para casa após deixar a namorada no trabalho, em Linhares, e perdeu a direção do Fiat Strada que dirigia na ES 248. Rodovia registrou outros acidentes fatais recentemente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 11:18

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 11:18

Claudio Adão Silva morreu após capotar com a picape que dirigia
Claudio Adão Silva morreu após capotar com a picape que dirigia Crédito: Reprodução/Eduardo Dias
Motorista morre após bater em barranco e capotar com o carro em Linhares
Mais uma pessoa perdeu a vida em um acidente na rodovia estadual ES 248, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Na manhã desta terça-feira (6), Cláudio Adão Silva, de 40 anos, perdeu o controle da direção do carro que dirigia  um Fiat Strada, bateu em um barranco e capotou várias vezes em seguida. Ele morreu no local.

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Familiares de Cláudio contaram à reportagem da TV Gazeta Norte que ele estava retornando para casa depois que deixou a namorada no trabalho, na sede do município. A vítima trabalhava em uma empresa de distribuição de energia elétrica. Colegas de profissão dele também foram ao local do acidente e acompanharam o trabalho inicial da perícia da Polícia Civil e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. As causas do acidente serão investigadas.

MAIS ACIDENTES

No último domingo (4), outro grave acidente na ES 248, mas em outro trecho, resultou na morte do jovem Felipe de Jesus Rosa, de 21 anos. Ele seguia com a namorada em direção à Lagoa Nova e após perder o controle, o veículo capotou e o motorista acabou arremessado, morrendo em seguida. Ele estava na companhia da namorada, que sofreu ferimentos graves. Ela foi socorrida pelos Bombeiros e levada ao hospital.
Acidente em Linhares
O Siena rodou e capotou na ES 248 no último domingo. O motorista morreu no acidente Crédito: Divulgação
No fim de agosto, a estrada foi palco de outro grave acidente com morte. Na noite do dia 27, um Ford Mustang e um Chevrolet Onix bateram de frente e o condutor do veículo de passeio, Roberto Mendonça de Melo, de 42 anos, acabou perdendo a vida. Na sequência da colisão, o esportivo de luxo pegou fogo, porém o motorista não se feriu com gravidade.
Batida entre Onix e Mustang mata uma pessoa e deixa duas feridas
Batida entre Onix e Mustang matou uma pessoa e deixa outras duas feridas no fim de agosto Crédito: Internauta
A ES 248 é uma importante via da região e faz a ligação entre as cidades de Linhares e Colatina, no Noroeste do Estado. O acidente registrado nessa manhã ocorreu em um trecho não asfaltado da rodovia e que liga a sede linharense ao distrito de Povoação. A estrada é muito utilizada aos finais de semana, principalmente, por quem quer acessar à Lagoa Nova, a única da cidade que é aberta ao público.

O QUE DIZ O DER-ES

Atualização: Procurado pela TV Gazeta Norte, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou, em nota, que "está enviando ainda hoje uma equipe novamente para estudar a possibilidade de estar instalando quebra-molas no local afim de evitar novos acidentes na rodovia. Orienta aos motoristas prudência ao trafegar em rodovias estaduais, principalmente as que ainda não têm pavimentação. Informa que tem avaliado os acidentes ocorridos no trecho, alerta para as imprudências e imperícias".

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