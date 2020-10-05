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Rodovia ES 248

Trecho onde jovem morreu em Linhares é o mesmo de acidente com Mustang

Trecho da rodovia estadual ES 248, que liga Linhares à Colatina, registra seguidos acidentes graves e com mortes, como o ocorrido neste domingo (4). Em agosto, outra colisão envolvendo um esportivo de luxo, também vitimou uma pessoa

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 09:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 09:58
Trânsito
O trecho onde ocorreu acidente deste domingo (4) é o mesmo onde ocorreu outro grave, em agosto, envolvendo um Ford Mustang Crédito: Internauta
Trecho onde jovem morreu em Linhares é o mesmo de acidente com Mustang
Na manhã deste domingo (04), um grave acidente resultou na morte do jovem Felipe de Jesus Rosa, de 21 anos, e ainda deixou uma mulher com ferimentos graves na rodovia estadual ES 248, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. No mesmo trecho, um grave acidente envolvendo um esportivo de luxo ocorreu em agosto deste ano.

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O trecho onde ocorreu o acidente é de reta e fica nas imediações da Lagoa Nova, o mesmo onde recentemente ocorreu outro grave acidente envolvendo um Ford Mustang e um Chevrolet Onix. Na ocasião, Roberto Mendonça de Melo, de 42 anos, que conduzia o Chevrolet Onix morreu na hora. Outras duas pessoas ficaram feridas na colisão. Já o motorista do esportivo de luxo, que não teve o nome divulgado na época, não se feriu e o veículo pegou fogo às margens da pista.

LOCAL FREQUENTADO

Aos fins de semana, principalmente, a estrada que faz a ligação entre os municípios de Linhares e Colatina é bastante frequentada por banhistas que se deslocam até a Lagoa Nova, a única da cidade que é aberta ao público.
Segundo a polícia, o veículo onde estavam Felipe e a mulher, saiu da pista após o motorista perder o controle da direção, rodou, capotou e os dois ocupantes foram arremessados. O jovem acabou morrendo no local, já a mulher foi socorrida e encaminhada pelos bombeiros para um hospital linharense.

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