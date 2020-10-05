Trecho onde jovem morreu em Linhares é o mesmo de acidente com Mustang

O trecho onde ocorreu acidente deste domingo (4) é o mesmo onde ocorreu outro grave, em agosto, envolvendo um Ford Mustang

Segundo a polícia, o veículo onde estavam Felipe e a mulher, saiu da pista após o motorista perder o controle da direção, rodou, capotou e os dois ocupantes foram arremessados. O jovem acabou morrendo no local, já a mulher foi socorrida e encaminhada pelos bombeiros para um hospital linharense.