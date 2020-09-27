Operação prende casal com drogas avaliadas em quase R$ 200 mil no ES

Material apreendido em operação do Denarc em Nova Venécia Crédito: Sesp

A operação foi realizada pelo Denarc de Nova Venécia e por militares do 2°BPM e resultou no cumprimento do mandado de busca e apreensão cumprido na residência de um suspeito, localizada no bairro Rúbia. No local foi apreendido, segundo Sesp, grande quantidade de droga, arma de fogo e dinheiro.

Segundo informações da secretaria, ao perceber a chegada da polícia, o criminoso tentou fugir com uma mochila preta, que tinha em seu interior 10 quilos de crack. Ele acabou sendo alcançado e detido em flagrante. No apartamento do suspeito, foi localizada uma mulher e os demais objetos apreendidos. Ela também foi presa em flagrante.

Os presos foram conduzidos para a delegacia de plantão de São Mateus. A operação, segundo a Sesp, foi resultado de meses de investigação. O suspeito detido foi apontado como o responsável pelo abastecimento de drogas nas cidades de Nova Venécia, Boa Esperança e Pinheiros.

MATERIAL APREENDIDO