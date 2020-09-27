Operação prende casal com drogas avaliadas em quase R$ 200 mil no ES

Um casal foi preso em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, em uma operação realizada na noite deste sábado (26) pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc). Na ação foram apreendidos mais de 14 kg de entorpecentes material avaliado em mais de R$ 200 mil reais. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social (Sesp), a apreensão das drogas foi considerada uma das maiores já realizadas no município.
A operação foi realizada pelo Denarc de Nova Venécia e por militares do 2°BPM e resultou no cumprimento do mandado de busca e apreensão cumprido na residência de um suspeito, localizada no bairro Rúbia. No local foi apreendido, segundo Sesp, grande quantidade de droga, arma de fogo e dinheiro.
Segundo informações da secretaria, ao perceber a chegada da polícia, o criminoso tentou fugir com uma mochila preta, que tinha em seu interior 10 quilos de crack. Ele acabou sendo alcançado e detido em flagrante. No apartamento do suspeito, foi localizada uma mulher e os demais objetos apreendidos. Ela também foi presa em flagrante.
Os presos foram conduzidos para a delegacia de plantão de São Mateus. A operação, segundo a Sesp, foi resultado de meses de investigação. O suspeito detido foi apontado como o responsável pelo abastecimento de drogas nas cidades de Nova Venécia, Boa Esperança e Pinheiros.
MATERIAL APREENDIDO
- 10 (dez) tabletes de crack, pesando cerca de 10 quilos
- Vários pedaços de crack pesando cerca de 2 quilos
- Vários tabletes de maconha, totalizando 2,792 kg
- Um macaco hidráulico utilizado para prensar a droga
- Uma balança de precisão
- Uma forma em aço utilizada para prensar a droga
- 4 cartelas de bicarbonato de 80 gramas cada
- Dois sacos de silicato de alumínio
- Uma pistola calibre .380, modelo PT 59, marca taurus, numeração KDM91473
- 4 carregadores do mesmo calibre da pistola
- 82 munições calibre .380 intactas
- R$ 20.880,00 em espécie
- Duas pulseiras e dois cordões aparentando ser ouro
- 4 telefones celulares
- 2 potes com uma substância utilizada no preparo do entorpecente
- Uma mochila de cor preta marca LVBOSHI
- Cartões e documentos pessoais