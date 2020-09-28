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Norte do ES

Acidente deixa uma pessoa morta e seis feridas em rodovia de São Mateus

A batida entre dois carros e uma moto aconteceu na Rodovia Othovarino Duarte Santos, que liga São Mateus à ilha de Guriri. No mesmo local foi registrado outro cerca de quatro horas depois, quando um carro bateu em um poste

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 10:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 10:29
Acidente deixou seis pessoas feridas e uma morta em São Mateus
Acidente deixou seis pessoas feridas e uma morta em São Mateus Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma pessoa morreu e seis ficaram gravemente feridas em um acidente na noite deste domingo (27), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Dois veículos e uma moto se envolveram na batida, que aconteceu por volta das 18h30, na Rodovia Othovarino Duarte Santos, que liga a sede do município à ilha de Guriri  famoso balneário da região.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos duas pessoas ficaram presas as ferragens. Uma pessoa chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. 

DOIS ACIDENTES EM 4 HORAS

Outro acidente foi registrado na mesma rodovia cerca de quatro horas depois. Por volta das 22h20, um carro bateu em um poste no mesmo lugar. Apenas o motorista ficou ferido e foi levado para o hospital.
Carro bateu contra o poste em rodovia que liga São Mateus a Guriri
Carro bateu contra o poste em rodovia que liga São Mateus a Guriri Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Com informações da TV Gazeta

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