Acidente deixa uma pessoa morta e seis feridas em rodovia de São Mateus

Uma pessoa morreu e seis ficaram gravemente feridas em um acidente na noite deste domingo (27), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Dois veículos e uma moto se envolveram na batida, que aconteceu por volta das 18h30, na Rodovia Othovarino Duarte Santos, que liga a sede do município à ilha de Guriri famoso balneário da região.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos duas pessoas ficaram presas as ferragens. Uma pessoa chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital.
DOIS ACIDENTES EM 4 HORAS
Outro acidente foi registrado na mesma rodovia cerca de quatro horas depois. Por volta das 22h20, um carro bateu em um poste no mesmo lugar. Apenas o motorista ficou ferido e foi levado para o hospital.
Com informações da TV Gazeta