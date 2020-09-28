Carro conversível envolvido em confusão no Leblon tem placas do ES

Após a confusão, a arquiteta Aline Araújo Silva (em destaque) postou a identificação do carro onde estavam Priscilla e Sheila Crédito: Montagem | A Gazeta

Uma confusão envolvendo três mulheres e dois homens na porta de um restaurante no Leblon, Rio de Janeiro , viralizou na internet no último final de semana. O vídeo que circula nas redes sociais mostra duas mulheres de biquíni em cima de um carro conversível. As mulheres se beijam e dançam, e quando o carro para em frente a um restaurante, uma mulher se incomoda com a cena e joga garrafas no veículo  atingindo uma das ocupantes. Dirigido por um homem, o carro que aparece é um Peugeot 308 CC Roland Garros, de cor branca, que tem placas de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo

A confusão aconteceu na noite da última sexta-feira (25), na Rua Dias Ferreira. Após ser atingida pela garrafa de água, uma das mulheres que estavam no carro desce do veículo, se dirige até a moça que estava sentada na mesa do restaurante e a agride com socos. Na sequência, a mulher retorna para o carro, sendo seguida por um homem que estava sentado no restaurante. Ele chega a arrancar a parte de cima do biquíni da mulher antes de o veículo deixar o local.

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MULHER DIZ QUE JOGOU ÁGUA PARA "APAGAR O FOGO" DOS OCUPANTES DO CARRO

De acordo com o site Extra, a arquiteta Aline Cristina Araújo Silva é a mulher responsável por jogar as garrafas nas moças que estavam no veículo. Nas redes sociais, Aline afirmou no sábado (26) que estava no restaurante com duas crianças, além de pessoas mais velhas. A arquiteta relatou que por volta de 20 horas presenciou as cenas de atentado ao pudor e ficou incomodada, tendo jogado água para apagar o fogo do trio que estava no conversível. Foi Aline que postou a identificação do veículo nas redes sociais.

Nós vivemos em uma sociedade e temos que ter respeito pelo outro, disse ela na publicação. Os três estavam fazendo preliminares, parecendo um filme pornô bem ali na nossa frente, de camarote, continuou Aline, afirmando ainda que o fato estava sendo repudiado com xingamentos por toda a rua.

O vídeo em que Aline dá as declarações acima foi apagado horas depois. Ao Extra, ela contou que foi orientada a fazê-lo por um amigo delegado.

"Não me arrependo de nada, nem da gravação que postei. Joguei água realmente porque a situação estava gerando um desconforto em todos que estavam ali, principalmente para as duas crianças, que ficavam perguntando porque duas mulheres estavam se beijando e beijando também um homem. Elas mostravam o peito e faziam preliminares. Mas acabei saindo de maluca na história. Se elas me processarem, eu processo de volta", disse a advogada ao Extra.

MULHERES DO CARRO PARTICIPARAM DE FESTA EM LANCHA

Ainda de acordo com o Extra, uma das mulheres que estava no carro é Priscilla Dornelles. Ela estava no banco da frente do Peugeot e afirmou, nas redes sociais, que havia saído de uma festa e que foi ofendida pela arquiteta.

Ela está querendo nos difamar. Saímos de uma festa na lancha, na praia, e resolvemos dar uma volta de biquíni mesmo para curtir. Mas uma recalcada simplesmente não gostou do que viu, não sei o que incomodou tanto ela, porque estávamos somente nos divertindo. Eu acho que difamação é um crime muito sério. Só para avisar: vai ter processo, sim, disse.

A amiga de Priscilla  identificada apenas como Sheila  é quem aparece nas imagens descendo do carro para revidar as agressões da arquiteta Aline. Também nas redes sociais ela disse que apenas se defendeu das agressões verbais proferidas pela advogada.

No Instagram, ela afirma que o vídeo que repercutiu nas redes sociais flagrou apenas parte da confusão, e diz ter sido xingada de "vagabunda" por Aline momentos antes.

"Fui também agredida verbalmente muito antes do vídeo começar, por isso que quando recebi a garrafada eu já sabia exatamente quem era. E quando pulei do carro, ela gritou vem, vem. Não tenho sangue de barata, me defendi assim como defenderia minha amiga ou meu amigo. Eu estava na minha, curtindo a minha 'vibe'. Não quer guerra? Então fica na paz, disse.