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Polêmica

Latino sobre dívida de R$ 400 mil em pensão: 'Não planto dinheiro'

Cantor lamentou estar parado em meio à crise do coronavírus e alertou sobre falta de dinheiro após virar alvo de processos na Justiça

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 08:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 08:16
O cantor Latino
O cantor Latino Crédito: Reprodução/Instagram @latino
Latino acabou virando alvo de processos pelo não pagamento de pensões alimentícias. Juntas, as ações somam mais de R$ 400 mil e foram movidas pelas mães de dois de seus 10 filhos. Em entrevista à Quem, o cantor abriu o jogo sobre sua real situação. 
"Toda a minha renda é oriunda dos shows. Estamos vivendo uma pandemia e estou sem poder trabalhar há sete meses, entrando no 8° mês sem nenhum show! É impossível pagar sem ter renda. Mesmo assim, todos os filhos estão recebendo pensão alimentícia no patamar que é possível nesse momento, pois estou me desdobrando para garantir o mínimo para cada um deles", disse o músico. 

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E continuou: ""Infelizmente, não escolhi estar desempregado. Eu e todos os artistas estamos sofrendo com isso. Enquanto não voltar, não tenho o que fazer. A nossa classe está agonizando. Só tenho show ano que vem. Um ano parado, bancando toda uma estrutura, mais pensões, mais família e uma equipe toda parada. Ninguém aguenta. Não planto dinheiro no quintal da casa e nem tenho auxílio-desemprego. Tenho 10 filhos e toda uma família para ajudar e segurar a barra. Complicado! Ainda mais que elas (mãe de seus filhos) só querem ficar dependendo de mim. Elas teriam que estar torcendo para liberação dos shows, isso sim". 

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