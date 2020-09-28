Latino sobre dívida de R$ 400 mil em pensão: 'Não planto dinheiro'

"Toda a minha renda é oriunda dos shows. Estamos vivendo uma pandemia e estou sem poder trabalhar há sete meses, entrando no 8° mês sem nenhum show! É impossível pagar sem ter renda. Mesmo assim, todos os filhos estão recebendo pensão alimentícia no patamar que é possível nesse momento, pois estou me desdobrando para garantir o mínimo para cada um deles", disse o músico.

E continuou: ""Infelizmente, não escolhi estar desempregado. Eu e todos os artistas estamos sofrendo com isso. Enquanto não voltar, não tenho o que fazer. A nossa classe está agonizando. Só tenho show ano que vem. Um ano parado, bancando toda uma estrutura, mais pensões, mais família e uma equipe toda parada. Ninguém aguenta. Não planto dinheiro no quintal da casa e nem tenho auxílio-desemprego. Tenho 10 filhos e toda uma família para ajudar e segurar a barra. Complicado! Ainda mais que elas (mãe de seus filhos) só querem ficar dependendo de mim. Elas teriam que estar torcendo para liberação dos shows, isso sim".