Ex-BBBs Daniel e Marcela são flagrados aos beijos em show

Quem viu o "BBB 20" acompanhou o rápido affair entre Marcela McGowan e Daniel Lenhardt que aconteceu na casa. Depois do reality da Globo, os dois disseram que seguiriam como amigos. No entanto, os planos podem ter mudado.
Isso porque no último sábado (27), o casal foi flagrado aos beijos nos bastidores da live da também ex-BBB Flayslane. Mesmo com o flagra, Daniel e Marcela ainda não assumiram relacionamento.
Os dois foram filmados trocando os beijos por um outro convidado, que estava fazendo stories para o Instagram do lado contrário ao da plateia. Sem perceber, acabou enquadrando nos pombinhos.