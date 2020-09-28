AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fotos

Ex-BBBs Daniel e Marcela são flagrados aos beijos em show

Casal foi filmado por convidado do show de Flayslane, que acabou flagrando a troca de carinho dos dois sem querer

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 08:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 08:39
Os ex-BBBs Daniel Lenhardt e Marcela McGowan
Os ex-BBBs Daniel Lenhardt e Marcela McGowan Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Quem viu o "BBB 20" acompanhou o rápido affair entre Marcela McGowan e Daniel Lenhardt que aconteceu na casa. Depois do reality da Globo, os dois disseram que seguiriam como amigos. No entanto, os planos podem ter mudado.
Isso porque no último sábado (27), o casal foi flagrado aos beijos nos bastidores da live da também ex-BBB Flayslane. Mesmo com o flagra, Daniel e Marcela ainda não assumiram relacionamento. 

Veja Também

Latino sobre dívida de R$ 400 mil em pensão: "Não planto dinheiro"

Após seis meses, Susana Vieira vai ao salão de beleza

Produtor de Valesca Popozuda foge da crise fazendo comida pronta no ES

Os dois foram filmados trocando os beijos por um outro convidado, que estava fazendo stories para o Instagram do lado contrário ao da plateia. Sem perceber, acabou enquadrando nos pombinhos. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rayane Lins Farias Campos, 38, e Leonardo de Oliveira Campos, 42
Quem era o casal encontrado morto em condomínio no Distrito Federal
Carolina Dieckmann interpreta a Helena em "Pequenas Criaturas"
Carolina Dieckmann revela desafio inusitado em novo filme: "Nunca fumei"
Evento do PL em Vitória
Em evento do PL, Flávio reforça aliança e lança Pazolini ao governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados