Larissa Manoela estará em plataforma infantil da Netflix

Inspirada em Fei Fei, a menina sonhadora do filme "A Caminho da Lua" (estreia em 23 de outubro), que construiu um foguete para chegar ao satélite, a Netflix lança em outubro a Estação N - A Feira de Ciências da Netflix. Nesta jornada espacial inédita, virtual e gratuita, crianças de todas as idades e suas famílias poderão explorar os universos de suas séries e filmes favoritos enquanto brincam e aprendem com experimentos científicos e atividades imersivas.
A Estação N vem como uma maneira do serviço de streaming oferecer algo diferente para o mês das crianças em um ano de tantos desafios causados pela pandemia do novo coronavírus. A plataforma online interativa terá como cenário o espaço sideral e 12 planetas em 3D e 360 graus, cada um representando um título original Netflix. São eles: "Mundo Mistério", "Julie and the Phantoms", "Criando Dion", "Enola Holmes"," Go! Go! Cory Carson", "Super Monstros em Ação", "Motown Magic", "Carmen Sandiego, Jurassic World: Acampamento Jurássico", "O Chefinho", "Klaus" e o filme inédito" A Caminho da Lua".
Cada um dos planetas será capitaneado por uma estrela de produtos Netflix que falará sobre o filme ou série em questão além de comandar as brincadeiras e os jogos da plataforma.
Larissa Manoela, por exemplo, comanda o planeta de "Julie and the Phantoms" e lançará um desafio de dança aos participantes. Outros nomes envolvidos são Felipe Castanhari, João Acaibe, Cacai Bauer, Iberê Thenório, Priscila Alcântara etc.
Ao clicar no planeta escolhido, os aventureiros galáticos da Estação N vão encontrar diferentes experiências relacionadas aos títulos. Todas elas com instruções para serem reproduzidas em casa, a partir de objetos e materiais do cotidiano, como em uma verdadeira feira de ciências. Um exercício de curiosidade sobre como as coisas funcionam e por que existem.
A Estação N oferecerá mais de 40 atividades e momentos de pura diversão com música, culinária e histórias para que a imaginação voe longe e as crianças abracem o mundo de possibilidades ao seu redor. Seu lançamento será em 4 de outubro e todas as atividades estarão disponíveis em www.estacaon.com.br.