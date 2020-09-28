Larissa Manoela estará em plataforma infantil da Netflix

Larissa Manoela e Julie and the Phantoms Crédito: Netflix

Inspirada em Fei Fei, a menina sonhadora do filme "A Caminho da Lua" (estreia em 23 de outubro), que construiu um foguete para chegar ao satélite, a Netflix lança em outubro a Estação N - A Feira de Ciências da Netflix. Nesta jornada espacial inédita, virtual e gratuita, crianças de todas as idades e suas famílias poderão explorar os universos de suas séries e filmes favoritos enquanto brincam e aprendem com experimentos científicos e atividades imersivas.

A Estação N vem como uma maneira do serviço de streaming oferecer algo diferente para o mês das crianças em um ano de tantos desafios causados pela pandemia do novo coronavírus. A plataforma online interativa terá como cenário o espaço sideral e 12 planetas em 3D e 360 graus, cada um representando um título original Netflix. São eles: "Mundo Mistério", "Julie and the Phantoms", "Criando Dion", "Enola Holmes"," Go! Go! Cory Carson", "Super Monstros em Ação", "Motown Magic", "Carmen Sandiego, Jurassic World: Acampamento Jurássico", "O Chefinho", "Klaus" e o filme inédito" A Caminho da Lua".

Cada um dos planetas será capitaneado por uma estrela de produtos Netflix que falará sobre o filme ou série em questão além de comandar as brincadeiras e os jogos da plataforma.

Larissa Manoela, por exemplo, comanda o planeta de "Julie and the Phantoms" e lançará um desafio de dança aos participantes. Outros nomes envolvidos são Felipe Castanhari, João Acaibe, Cacai Bauer, Iberê Thenório, Priscila Alcântara etc.

Crédito:

Ao clicar no planeta escolhido, os aventureiros galáticos da Estação N vão encontrar diferentes experiências relacionadas aos títulos. Todas elas com instruções para serem reproduzidas em casa, a partir de objetos e materiais do cotidiano, como em uma verdadeira feira de ciências. Um exercício de curiosidade sobre como as coisas funcionam e por que existem.