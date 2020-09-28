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Mês das crianças

Larissa Manoela estará em plataforma infantil da Netflix

Estação N será uma plataforma on-line com atividades imersivas que se passam em uma nova galáxia une o conceito de feira de ciências ao mundo lúdico das séries e filmes favoritos das crianças

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 10:00

Públicado em 

28 set 2020 às 10:00
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Larissa Manoela e Julie and the Phantoms
Larissa Manoela e Julie and the Phantoms Crédito: Netflix
Inspirada em Fei Fei, a menina sonhadora do filme "A Caminho da Lua" (estreia em 23 de outubro), que construiu um foguete para chegar ao satélite, a Netflix lança em outubro a Estação N - A Feira de Ciências da Netflix. Nesta jornada espacial inédita, virtual e gratuita, crianças de todas as idades e suas famílias poderão explorar os universos de suas séries e filmes favoritos enquanto brincam e aprendem com experimentos científicos e atividades imersivas.
A Estação N vem como uma maneira do serviço de streaming oferecer algo diferente para o mês das crianças em um ano de tantos desafios causados pela pandemia do novo coronavírus. A plataforma online interativa terá como cenário o espaço sideral e 12 planetas em 3D e 360 graus, cada um representando um título original Netflix. São eles: "Mundo Mistério", "Julie and the Phantoms", "Criando Dion", "Enola Holmes"," Go! Go! Cory Carson", "Super Monstros em Ação", "Motown Magic", "Carmen Sandiego, Jurassic World: Acampamento Jurássico", "O Chefinho", "Klaus" e o filme inédito" A Caminho da Lua".

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Cada um dos planetas será capitaneado por uma estrela de produtos Netflix que falará sobre o filme ou série em questão além de comandar as brincadeiras e os jogos da plataforma. 
Larissa Manoela, por exemplo, comanda o planeta de "Julie and the Phantoms" e lançará um desafio de dança aos participantes. Outros nomes envolvidos são Felipe Castanhari, João Acaibe, Cacai Bauer, Iberê Thenório, Priscila Alcântara etc.
Crédito:
Ao clicar no planeta escolhido, os aventureiros galáticos da Estação N vão encontrar diferentes experiências relacionadas aos títulos. Todas elas com instruções para serem reproduzidas em casa, a partir de objetos e materiais do cotidiano, como em uma verdadeira feira de ciências. Um exercício de curiosidade sobre como as coisas funcionam e por que existem.
A Estação N oferecerá mais de 40 atividades e momentos de pura diversão com música, culinária e histórias para que a imaginação voe longe e as crianças abracem o mundo de possibilidades ao seu redor. Seu lançamento será em 4 de outubro e todas as atividades estarão disponíveis em www.estacaon.com.br.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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