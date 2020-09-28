Homem é preso após assalto dentro de ônibus em Vitória
Um homem foi preso após anunciar um assalto em um ônibus do Sistema Transcol no início da manhã desta segunda-feira (28), próximo ao bairro Ilha do Príncipe, em Vitória. Depois de roubar o celular de uma passageira, ele foi surpreendido por um agente da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) que estava na parte de trás do coletivo.
O crime aconteceu por volta das 5h em um ônibus da linha 591, que fazia o trajeto Serra Sede x Terminal de Campo Grande. O coletivo estava chegando na Segunda Ponte, quando o homem anunciou o assalto contra uma mulher que estava ao lado dele.
O suspeito teria mostrado uma faca e pedido para que a mulher entregasse o celular. Ela entregou o aparelho e, quando o homem se levantou para sair do veículo, foi abordado por um agente da Sejus, que estava na parte de trás do ônibus. A Polícia Militar foi chamada e o homem conduzido para a Delegacia Regional de Vitória.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta