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Nesta segunda (28)

Homem é preso após assalto dentro de ônibus em Vitória

Suspeito foi surpreendido por um agente da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que estava na parte de trás do coletivo

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 08:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 08:30
Segunda Ponte
Crime aconteceu quando ônibus, que seguia para Campo Grande, se aproximava da Segunda Ponte, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Homem é preso após assalto dentro de ônibus em Vitória
Um homem foi preso após anunciar um assalto em um ônibus do Sistema Transcol no início da manhã desta segunda-feira (28), próximo ao bairro Ilha do Príncipe, em Vitória. Depois de roubar o celular de uma passageira, ele foi surpreendido por um agente da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) que estava na parte de trás do coletivo.
O crime aconteceu por volta das 5h em um ônibus da linha 591, que fazia o trajeto Serra Sede x Terminal de Campo Grande. O coletivo estava chegando na Segunda Ponte, quando o homem anunciou o assalto contra uma mulher que estava ao lado dele.
O suspeito teria mostrado uma faca e pedido para que a mulher entregasse o celular. Ela entregou o aparelho e, quando o homem se levantou para sair do veículo, foi abordado por um agente da Sejus, que estava na parte de trás do ônibus. A Polícia Militar foi chamada e o homem conduzido para a Delegacia Regional de Vitória.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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