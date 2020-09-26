Com volta às aulas, ônibus do Transcol voltam a rodar com 100% da frota

Frota de ônibus volta a ciruclar em sua totalidade Crédito: Carlos Alberto Silva

100% dos veículos. A partir do próximo dia 5 de outubro, data em que o retorno às aulas foi autorizado , a frota de ônibus público voltará a circular em sua totalidade, com

Segundo o governador Renato Casagrande, atualmente a frota tem circulado com 90% de sua capacidade. A partir do dia 5 volta a circular 100% da frota. Colocar o total da frota para circular vai incorporar esses alunos que teremos utilizando o transporte, explicou durante coletiva de anúncio do fim das restrições às aulas presenciais.

Ele avalia que o impacto no sistema de transporte público será menor, considerando que as aulas vão ser retomadas em um sistema de revezamento, e as escolas públicas  municipais e estaduais  cujos alunos demandam mais o sistema de transporte público, vão retornar por escala.

Em época de normalidade, segundo Casagrande, 20 mil alunos utilizam o transporte público por dia na Grande Vitória. Como vamos ter semanas alternadas, a cada semana, no máximo, serão 10 mil alunos utilizando o transporte público, explicou, ao se referir ao modelo a ser adotado de que, a cada semana, uma parte dos alunos precisa ficar em ensino remoto.

Atualmente, segundo Casagrande, 350 mil passageiros estão utilizando o transporte público. Em um dia de normalidade são mais de 600 mil, relatou.

Outro fato que deverá ajudar a evitar a aglomeração, segundo Casagrande, é a liberação dos alunos em horários diferentes. O plano de retorno às aulas dá à direção da escola a diretriz de que a saída das escolas sejam feitas em horários diferentes, pelo menos diferença de 10 minutos entre uma turma e outra para evitar aglomeração", explicou.

TRANSPORTE ESCOLAR

"O protocolo sobre transporte escolar consta na portaria. Escolas privadas, que têm transporte, cooperativados e na Região Metropolitana, precisam seguir condições", disse.