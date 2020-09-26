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Transporte público

Com volta às aulas, ônibus do Transcol voltam a rodar com 100% da frota

As aulas presenciais estão autorizadas a serem retomadas a partir do próximo dia 5  e a partir desta data a frota de coletivos estará circulando com sua capacidade total, segundo anúncio feito pelo governador Renato Casagrande na tarde desta sexta (25)

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 21:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 21:36
Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela.
Frota de ônibus volta a ciruclar em sua totalidade Crédito: Carlos Alberto Silva
A partir do próximo dia 5 de outubro, data em que o retorno às aulas foi autorizado, a frota de ônibus público voltará a circular em sua totalidade, com 100% dos veículos.
Segundo o governador Renato Casagrande, atualmente a frota tem circulado com 90% de sua capacidade. A partir do dia 5 volta a circular 100% da frota. Colocar o total da frota para circular vai incorporar esses alunos que teremos utilizando o transporte, explicou durante coletiva de anúncio do fim das restrições às aulas presenciais.
Ele avalia que o impacto no sistema de transporte público será menor, considerando que as aulas vão ser retomadas em um sistema de revezamento, e as escolas públicas  municipais e estaduais  cujos alunos demandam mais o sistema de transporte público, vão retornar por escala.

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Em época de normalidade, segundo Casagrande, 20 mil alunos utilizam o transporte público por dia na Grande Vitória. Como vamos ter semanas alternadas, a cada semana, no máximo, serão 10 mil alunos utilizando o transporte público, explicou, ao se referir ao modelo a ser adotado de que, a cada semana, uma parte dos alunos precisa ficar em ensino remoto.
Atualmente, segundo Casagrande, 350 mil passageiros estão utilizando o transporte público. Em um dia de normalidade são mais de 600 mil, relatou.
Outro fato que deverá ajudar a evitar a aglomeração, segundo Casagrande, é a liberação dos alunos em horários diferentes. O plano de retorno às aulas dá à direção da escola a diretriz de que a saída das escolas sejam feitas em horários diferentes, pelo menos diferença de 10 minutos entre uma turma e outra para evitar aglomeração", explicou.

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TRANSPORTE ESCOLAR

Já o transporte escolar, informou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, deverá seguir as regras estabelecidas na Portaria Conjunta Sedu/Sesa 01-R, que foi publicada no dia 8 de agosto.
"O protocolo sobre transporte escolar consta na portaria. Escolas privadas, que têm transporte, cooperativados e na Região Metropolitana, precisam seguir condições", disse.
A portaria determina, por exemplo, que os veículos operem apenas com metade da capacidade máxima. Além disso, precisam manter a higiene do veículo a cada turno e viagens realizadas, circular com as janelas abertas, utilizar preparações alcoólicas a 70% para higiene das mãos dos alunos, e o uso obrigatório de máscaras.

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