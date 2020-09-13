Escolas particulares do ES já têm fila de espera para turmas em 2021

Salesiano

A Escola Americana de Vitória possui vagas disponíveis tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, e poderá abrir novas turmas em caso de demanda. As famílias interessadas já podem fazer reserva de vagas pelo site www.escolaamericana.com.br. O processo de matrícula, de acordo com a disponibilidade das turmas, será iniciado no próximo mês e, para alunos novos, a prioridade será dada aos que estiverem na lista de espera.

O período de matrículas de novos alunos acontece entre os dias 5 de outubro e 31 de dezembro. A oferta será mantida em todos os níveis de ensino e, com as unidades operando nos turnos matutino e vespertino, o Colégio Americano pretende absorver toda a demanda de novos alunos que já aguardam o início do período de matrículas. Neste momento, a instituição está quase no limite de vagas disponíveis. Os interessados estão sendo incluídos em uma lista de espera, enquanto é analisada a viabilidade de abertura de novas turmas. Mais informações podem ser obtidas no site colegioamericano.g12.br

A escola já está fazendo reserva de vagas para todos os segmentos pelo site crescerphd.com.br ou pelo telefone 3038-0199. As vagas remanescentes da educação infantil e 1º ano do fundamental serão preenchidas seguindo a lista de reservas. Após a rematrícula dos alunos da Crescer PHD, uma lista de espera para algumas turmas também serão chamadas. O período de matrículas deverá acontecer no mês de outubro.

O centro de ensino ainda tem vagas disponíveis para a educação infantil (unidade Vitória) e para o 1º ano do ensino fundamental (Vitória e Vila Velha) e, no momento, a escola está fazendo reserva. As matrículas para os alunos novatos, que tenham feito reserva, têm previsão de começar na segunda quinzena de outubro e devem ir até o início do ano letivo de 2021 - previsto para o dia 1º de fevereiro. Para mais informações sobre as reservas de vagas, os pais podem entrar em contato pelos telefones: 3212-5070 (Darwin Vitória) e 3061-4400 (Darwin Vila Velha).

O centro educacional tem vagas disponíveis, e os interessados podem se cadastrar em um livro de reservas pelo site www.davincivix.com.br. O contato também pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (27) 99570-8342 e 98114-1837. A previsão é realizar a matrícula de novos alunos em outubro.

A unidade Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, tem vagas e o processo seletivo está aberto. O período de matrículas segue até 31 de dezembro e, completando as turmas, é aberta uma lista de espera. Informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 99941-3829. Na unidade de Colatina, o período de matrículas também já está aberto e segue até 10 de dezembro. O contato para outras informações pode ser feito pelos telefones (27) 2102-8100 / 2102-8123 ou no e-mail [email protected]

O período de pré-matrícula terá início na segunda quinzena de setembro. A escola começa pelas matrículas do Fundamental I, recebendo a pré-matrícula das escolas parceiras e dos demais interessados. A Monteiro está se preparando para receber presencialmente a visita das famílias interessadas, seguindo todos os procedimentos de segurança. Quem preferir poderá optar pelo atendimento virtual. O contato pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 3325-3941, das 8h30 às 17h.

A escola está fazendo uma lista de reserva das famílias interessadas em matricular as crianças na instituição. O período de matrículas está previsto para o final de outubro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 3200-3014, 3337-6011 e 99909-9455.

O colégio já está realizando o atendimento para os interessados em uma vaga, mas as matrículas começam apenas no próximo mês. No momento, há lista de espera para algumas séries. O colégio atende crianças a partir de 2 anos.