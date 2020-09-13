Escolas particulares do ES já têm fila de espera para turmas em 2021

As escolas ainda não têm previsão de quando poderão retomar as atividades presenciais devido à pandemia da Covid-19, mas já estão se preparando para receber os alunos em 2021. Algumas, inclusive, com lista de espera. A educação infantil e o ensino fundamental concentram boa parte da demanda por novas vagas na rede particular.
No Colégio Renovação, em Jardim Camburi, Vitória, o período de matrículas está previsto para o final de outubro. Entretanto, segundo a gestora Rafaela Emerick, já são 100 pais na lista por reserva de vagas na instituição que atende crianças a partir dos 3 anos.
Na Praia do Canto, também em Vitória, o Colégio Sagrado Coração de Maria tem lista de espera para algumas séries. "Não houve diminuição ou atraso na procura por vagas. Pelo contrário, o colégio efetuou algumas matrículas durante a pandemia. Para o próximo ano letivo, está atendendo muitas famílias interessadas", pontua a diretora-geral, Regina Coeli Faustini Baglioli.
A diretora pedagógica da Crescer PHD, Cláudia Bachour Santos Neves, diz que, neste ano, a procura está sendo antecipada e é maior que o normal, e ela atribui a movimentação à pandemia. "Existem algumas vagas remanescentes para a educação infantil e 1º ano, que serão preenchidas seguindo nossa lista de reservas", afirma.
No Americano, que tem unidades em Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari, a procura por vagas também já começou, antes mesmo de iniciado o período de reservas. " O colégio tem como intuito absorver toda a demanda, porém, neste momento, em algumas séries já estamos quase atingindo o limite de vagas disponíveis. Os interessados estão sendo incluídos em uma lista de espera, enquanto analisamos a viabilidade de abertura de novas turmas", aponta a instituição, por meio da assessoria.
Geraldo Diório Filho, superintendente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), revela que, gradativamente, tem aumentado a procura por vagas na rede privada, apesar de ainda haver indefinições relacionadas ao setor educacional por conta da pandemia, e que as séries de entrada, como 1º e 6º anos do fundamental, costumam ter demanda maior. A educação infantil, segundo ele, também voltou a ter uma procura crescente, depois de um esvaziamento de turmas em 2020 provocado pela crise da Covid-19.
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Salesiano
A Escola Americana de Vitória possui vagas disponíveis tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, e poderá abrir novas turmas em caso de demanda. As famílias interessadas já podem fazer reserva de vagas pelo site www.escolaamericana.com.br. O processo de matrícula, de acordo com a disponibilidade das turmas, será iniciado no próximo mês e, para alunos novos, a prioridade será dada aos que estiverem na lista de espera.
O período de matrículas de novos alunos acontece entre os dias 5 de outubro e 31 de dezembro. A oferta será mantida em todos os níveis de ensino e, com as unidades operando nos turnos matutino e vespertino, o Colégio Americano pretende absorver toda a demanda de novos alunos que já aguardam o início do período de matrículas. Neste momento, a instituição está quase no limite de vagas disponíveis. Os interessados estão sendo incluídos em uma lista de espera, enquanto é analisada a viabilidade de abertura de novas turmas. Mais informações podem ser obtidas no site colegioamericano.g12.br
A escola já está fazendo reserva de vagas para todos os segmentos pelo site crescerphd.com.br ou pelo telefone 3038-0199. As vagas remanescentes da educação infantil e 1º ano do fundamental serão preenchidas seguindo a lista de reservas. Após a rematrícula dos alunos da Crescer PHD, uma lista de espera para algumas turmas também serão chamadas. O período de matrículas deverá acontecer no mês de outubro.
O centro de ensino ainda tem vagas disponíveis para a educação infantil (unidade Vitória) e para o 1º ano do ensino fundamental (Vitória e Vila Velha) e, no momento, a escola está fazendo reserva. As matrículas para os alunos novatos, que tenham feito reserva, têm previsão de começar na segunda quinzena de outubro e devem ir até o início do ano letivo de 2021 - previsto para o dia 1º de fevereiro. Para mais informações sobre as reservas de vagas, os pais podem entrar em contato pelos telefones: 3212-5070 (Darwin Vitória) e 3061-4400 (Darwin Vila Velha).
O centro educacional tem vagas disponíveis, e os interessados podem se cadastrar em um livro de reservas pelo site www.davincivix.com.br. O contato também pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (27) 99570-8342 e 98114-1837. A previsão é realizar a matrícula de novos alunos em outubro.
A unidade Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, tem vagas e o processo seletivo está aberto. O período de matrículas segue até 31 de dezembro e, completando as turmas, é aberta uma lista de espera. Informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 99941-3829. Na unidade de Colatina, o período de matrículas também já está aberto e segue até 10 de dezembro. O contato para outras informações pode ser feito pelos telefones (27) 2102-8100 / 2102-8123 ou no e-mail [email protected]
O período de pré-matrícula terá início na segunda quinzena de setembro. A escola começa pelas matrículas do Fundamental I, recebendo a pré-matrícula das escolas parceiras e dos demais interessados. A Monteiro está se preparando para receber presencialmente a visita das famílias interessadas, seguindo todos os procedimentos de segurança. Quem preferir poderá optar pelo atendimento virtual. O contato pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 3325-3941, das 8h30 às 17h.
A escola está fazendo uma lista de reserva das famílias interessadas em matricular as crianças na instituição. O período de matrículas está previsto para o final de outubro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 3200-3014, 3337-6011 e 99909-9455.
O colégio já está realizando o atendimento para os interessados em uma vaga, mas as matrículas começam apenas no próximo mês. No momento, há lista de espera para algumas séries. O colégio atende crianças a partir de 2 anos.
A campanha de matrículas para o ano letivo de 2021 começa a partir do dia 19 de setembro nas duas unidades do Colégio Salesiano. As informações sobre o processo serão divulgadas no site e redes sociais das escolas. As famílias que tiverem interesse em conhecer o projeto pedagógico já podem agendar atendimento on-line pelos seguintes e-mails: Jardim Camburi - [email protected] - e Nossa Senhora da Vitória - [email protected] .