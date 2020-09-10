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Durante a pandemia

Senado aprova socorro financeiro para escolas particulares

Projeto, que segue para a Câmara, garante suspensão do pagamento de impostos em 2020 e obriga o governo a aplicar R$ 3 bilhões em subsídios para essas instituições

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 21:11
Senado aprovou, nesta quarta-feira (9), um socorro financeiro para escolas privadas em função da pandemia de Covid-19. O projeto de lei, que seguirá para análise da Câmara, garante suspensão do pagamento de impostos em 2020 e obriga o governo federal a aplicar R$ 3 bilhões em subsídios a essas instituições.
Data: 22/03/2007 - ES - Vitória - Sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aristóbulo Barbosa Leão - Editoria: Cidades - Foto: Edson Chagas - GZ - EDUCAÇÃO - .
Sala de aula: escolas privadas perderam matrículas por conta da pandemia Crédito: Arabson
A proposta foi apresentada pelo senador Jorginho Mello (PL-SC) após o impacto da crise do novo coronavírus em instituições de ensinos privadas. A pandemia acabou provocando paralisia no pagamento das mensalidades e até a retirada de matrículas nos estabelecimentos. Se o projeto for aprovado, a implementação dependerá do governo.

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O projeto suspende os pagamentos dos tributos federais ou do Simples Nacional até 31 de dezembro de 2020. Após esse prazo, os débitos poderão ser pagos em até 12 parcelas a partir de maio de 2021. O socorro é limitado para escolas com faturamento de até R$ 4,8 milhões em 2019.
A medida obriga a União a disponibilizar, ainda em 2020, até R$ 3 bilhões para as escolas privadas. Os recursos deverão ser aplicados por meio de um subsídio mensal entre R$ 3 mil e R$ 10 mil para cada instituição, dependendo do número de alunos matriculados. Como contrapartida, as empresas beneficiadas terão de oferecer bolsas de estudo.

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