Quem é considerado do grupo de risco na volta às aulas presenciais do ES

O governo do ES tem expectativa de retomar aulas presenciais do ensino médio em outubro Crédito: Pixabay/ Pexels

Plano de Retomada das Aulas Presenciais para a Educação Básica nas escolas da Rede Estadual prevê que alunos e professores do grupo de risco podem permanecer em atividades remotas, fora do ambiente escolar. A medida visa proteger o público mais vulnerável à contaminação do novo coronavírus . Na classificação da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), além de idosos e pessoas com comorbidades, são consideradas como grupo de risco crianças menores de 5 anos.

O documento está disponível para consulta pública no site da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A população tem até o dia 14 de setembro para manifestar opiniões. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os trabalhos presenciais estão suspensos até o dia 30 deste mês.

Nele, o governo propõe um regime de revezamento, de forma gradual e em etapas, contando que a volta às aulas nas escolas públicas da rede estadual seja retomada com turmas divididas com 50% de alunos de forma presencial e a outra metade em estudos não presenciais, de forma remota.

GRUPO DE RISCO

As Secretarias de Estado da Educação e Saúde consideram grupo de risco:





Idade superior 60 (sessenta) anos;

Crianças menores de 5 (cinco) anos;

População indígena aldeada;

Mulheres gestantes ou em puerpério;

Pessoas com quadro de obesidade (IMC>40), diabetes, imunossupressão, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares pré-existentes, doença cerebrovascular, doenças hematológicas, câncer, tuberculose, nefropatias, ou que fazem uso de corticóides ou imunossupressores;

Menores de 19 (dezenove) anos com uso prolongado de ácido acetilsalicílico (AAS).

O documento informa que os estudantes pertencentes a grupos de risco, que apresentem laudo de comorbidade, fiquem em casa. Da mesma forma, permanecem afastados os casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Se identificado, o aluno será colocado em quarentena. Neste caso, o governo garante que não haverá prejuízo à frequência escolar e ao processo educativo.

"Quem é de grupo de risco pode estar mais exposto ao risco, mas não é que está proibido de voltar. Se o aluno quiser, poderá voltar desde que os responsáveis autorizem e ele tenha um laudo médico. O nosso trabalho, na verdade, foi criar formas para que aqueles que são do grupo de risco não precisem voltar. Que eles possam permanecerem trabalhando e estudando" Vitor de Angelo - Secretário de Estado da Educação

O Plano explica que os alunos submetidos às atividades remotas terão acesso às Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) e dos recursos disponibilizados pelo Programa Escolar. A Sedu também vai avaliar pedidos das famílias do estudantes que não compõem grupo de risco, mas que optarem por permanecer realizados atividades domiciliares.

Arquivos & Anexos Plano de retorno às aulas presenciais das escolas públicas do ES Tamanho do arquivo: 967kb Baixar

SERVIDORES PÚBLICOS

Assim como os estudantes, servidores da rede pública estadual que pertencem ao grupo de risco para a Covid-19 também poderão trabalhar com atividades remotas. O Plano de Retomada informa que o servidor deverá manifestar, formalmente, o interesse em trabalhar nessa modalidade.

Os modelos de formulários e os procedimentos estão disponíveis no Espaço RH do Portal do Servidor . Não há exigência de comprovação do estado de gravidez ou lactação. Para isso, a candidata deve apenas apresentar um requerimento para submissão ao trabalho remoto.

Já em relação aos servidores com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com comorbidade ou portadores de doenças respiratórias crônicas ou comprometedoras de imunidade, deverá ser apresentado laudo médico em anexo ao requerimento, informa o documento.

As horas de trabalho dos professores com comorbidades serão realizadas a partir do acompanhamento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) para as turmas de sua responsabilidade. A Sedu informa que ainda não decidiu se haverá contratação de novos profissionais para substituir aqueles escalados para atuarem de casa.

AVALIAÇÕES

A Avaliação Diagnóstica foi elaborada pela Sedu, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (Caed/UFJF), e tem como base os documentos curriculares da rede pública estadual.

De acordo com o secretário, duas avaliações foram feitas de forma online. O procedimento serviu para apontar o que os alunos aprenderam em 2019 e também durante as atividades remotas deste ano. O resultado vai nortear o planejamento dos professores.