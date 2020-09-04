Escolas: volta às aulas no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Your browser does not support the audio element. Covid: como o governo pretende evitar a infecção de alunos e professores no ES

Mas, até agora, quais estratégias já foram definidas para o Espírito Santo?

Na manhã desta sexta-feira (4), o subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, concedeu entrevista coletiva para falar sobre a situação da pandemia no Estado. Com menção à situação do Amazonas, ele foi questionado sobre a segurança das crianças nas escolas capixabas e sobre o protocolo de biossegurança para a educação infantil.

Reblin explicou que as equipes técnicas da Sesa e Sedu estão trabalhando na proposta que deve ditar as regras específicas para esse público. O governo está buscando exemplos já adotados em outros países e também em outros estados brasileiros.

"Essa é a proposta mais complexa para ser efetivada porque trata de crianças muito pequenas. O cumprimento de regras que o adulto pode realizar é muito diferente desse grupo populacional. As equipes estão trabalhando para que esses protocolos sejam concluídos o mais breve possível" Luiz Carlos Reblin - Subscretário de Estado da Vigilância em Saúde

VOLTA ÀS AULAS

Em agosto, o governo do Espírito Santo publicou no Diário Oficial do Estado uma portaria que traz as regras a serem seguidas pelas instituições de ensino, em todas as etapas e modalidades, no retorno das atividades escolares de forma presencial durante a pandemia do novo coronavírus. As aulas em escolas públicas e privadas estão suspensas desde o dia 17 de março.

Nós já trabalhamos um protocolo especial para o retorno às aulas com regras gerais que vão da preparação do ambiente, da preparação dos processos de trabalho e na necessidade de utilização de determinados insumos de proteção. Essa parte inicial já está concluída, disse Reblin.

INQUÉRITO SOROLÓGICO

A Sedu vai identificar se professores e estudantes da rede pública estadual de ensino tiveram contato com o coronavírus . O modelo de testagem vai seguir os critérios do inquérito sorológico desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

A partir disso é possível estabelecer uma série de processos no trabalho interno que pode separar aqueles que já tiveram a doença daqueles que não tiveram a doença. Assim, vamos fazer o manejo adequado tanto dos alunos quanto dos professores. Essa é uma parte importante do processo de retorno às aulas, explicou.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Reblin também anunciou a criação de um plano de contingência para cada instituição escolar e do comitê de acompanhamento e monitoramento deste plano. Ele explicou que o protocolo vai definir qual procedimento deve ser adotado caso seja identificada a suspeita de alguém infectado nas escolas.