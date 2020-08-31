Retorno às aulas: dificuldades na matrícula da Ufes revoltam estudantes

A Biblioteca Central da Ufes está fechada durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira

O primeiro dia de matrícula no semestre especial da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de 2020-1 foi marcado por muitas reclamações. Dezenas de estudantes encontraram dificuldades para se registrarem nas disciplinas escolhidas.

Your browser does not support the audio element. Retorno às aulas dificuldades na matrícula da Ufes revolta estudantes

As reclamações foram variadas e vão da falta de vagas até a disciplinas ofertadas no mesmo dia e horário. Para alguns, as disciplinas apareciam e para outros estudantes do mesmo curso elas não eram ofertadas.

com essas matérias q a UFES ofertou, só formo em 2034 — iago (@Iagago) August 31, 2020

fui fazer a matricula vou assitir 1 aula

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

obg ufes — mrqs ??? (@mrqs99) August 31, 2020

Os estudantes também apontaram a redução do quantitativo de vagas nas turmas, principalmente das matérias mais disputadas. Alguns alunos relataram que só estavam conseguindo se registrar em uma ou duas disciplinas.

A Ufes e bizarra uma plataforma online cabe 100 alunos botam 40 vagas — micróbio fdp (@rogermendes23) August 28, 2020

Houve ainda reclamações sobre a quebra de pré-requisito, de como será a frequência das aulas, sobre a abertura de escopos e até de instabilidade no sistema de matrículas.

A revolta com a situação foi amplamente discutida nas redes sociais. Por volta das 18 horas o assunto estava em 4º lugar entre os mais lidos no Twitter, no Espírito Santo

As atividades na Ufes foram suspensas em 17 de março em decorrência da pandemia do novo coronavírus . Vão ser agora retomadas em nova modelagem de estudo não-presencial, o Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte).

Experiências do EARTE (nada boas)... Na sexta olhei a oferta das disciplinas, fiz uma lista e me preparei.

Hoje na solicitação, 3 disciplina no mesmo dia e horário. Tá fácil não — Magias Ufes em ? (@MagiasUFES) August 31, 2020

RESPOSTA DA UFES

Confira as respostas da Ufes, por nota, sobre alguns pontos das dificuldades enfrentadas pelos alunos: