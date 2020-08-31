Retorno às aulas: dificuldades na matrícula da Ufes revoltam estudantes

O primeiro dia de matrícula no semestre especial da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de 2020-1 foi marcado por muitas reclamações. Dezenas de estudantes encontraram dificuldades para se registrarem nas disciplinas escolhidas.
Retorno às aulas dificuldades na matrícula da Ufes revolta estudantes
As reclamações foram variadas e vão da falta de vagas até a disciplinas ofertadas no mesmo dia e horário. Para alguns, as disciplinas apareciam e para outros estudantes do mesmo curso elas não eram ofertadas.
Os estudantes também apontaram a redução do quantitativo de vagas nas turmas, principalmente das matérias mais disputadas. Alguns alunos relataram que só estavam conseguindo se registrar em uma ou duas disciplinas.
Houve ainda reclamações sobre a quebra de pré-requisito, de como será a frequência das aulas, sobre a abertura de escopos e até de instabilidade no sistema de matrículas.
A revolta com a situação foi amplamente discutida nas redes sociais. Por volta das 18 horas o assunto estava em 4º lugar entre os mais lidos no Twitter, no Espírito Santo.
As aulas começam no próximo dia 9 de setembro e o semestre terá 97 dias letivos. O novo calendário acadêmico foi aprovado após quatro dias de reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da universidade.
As atividades na Ufes foram suspensas em 17 de março em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Vão ser agora retomadas em nova modelagem de estudo não-presencial, o Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte).
RESPOSTA DA UFES
Confira as respostas da Ufes, por nota, sobre alguns pontos das dificuldades enfrentadas pelos alunos:
- Matérias que só aparecem para alguns estudantes do mesmo curso - Trata-se das disciplinas cursadas no primeiro semestre regular, nas quais o aluno encontrava-se matriculado, e que não estão sendo ofertadas no semestre especial.
- Conflitos de disciplinas em horários e dias - Os estudantes devem entrar em contato com o coordenador do curso para entender o que houve, pois, não se trata de uma questão generalizada, mas de situações pontuais.
- Redução do quantitativo de vagas nas turmas - Como na questão acima, os estudantes também devem entrar em contato com o coordenador do curso para obter mais informações.
- Falta de explicações em como será a frequência das aulas - A frequência das aulas será definida pelo docente responsável, considerando as atividades síncronas e assíncronas realizadas pelo estudante.
- Quebra de pré-requisito - O estudante deverá solicitar a quebra de pré-requisitos aos colegiados de curso, que será efetivada após a etapa de ajustes de matrícula.
- Como os alunos que não estão matriculados desde o começo poderão acompanhar as disciplinas para pedir abertura de escopo depois - Os Centros de Ensino publicarão as informações das aulas nos seus respectivos sítios eletrônicos.
- Instabilidade no sistema? - O sistema foi adaptado para este semestre especial. Eventuais falhas que venham a ocorrer serão solucionadas.