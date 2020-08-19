Ensino remoto: veja como vai ficar a volta às aulas na Ufes

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De acordo com a pró-reitora de Graduação da Ufes, Cláudia Gontijo, o Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) contempla aulas online e atividades offline, ou seja, sem a necessidade de conexão entre aluno e o professor. As plataformas de ensino serão escolhidas pelos professores.

As matrículas dos estudantes que já haviam iniciado o semestre letivo de 2020 serão realizadas de forma online e devem ser feitas entre os dias 31 de agosto a 2 de setembro. Quem foi aprovado para iniciar as atividades no segundo semestre começa a estudar em fevereiro de 2021.

As aulas começam a partir do dia 9 de setembro e terminam no dia 15 de dezembro.

Os alunos que optarem por não participar do ensino remoto ou cancelarem as disciplinas em que estavam matriculados neste ano não serão reprovados. Os critérios de avaliação serão discutidos com os professores na próxima segunda-feira (24). A Ufes informou que serão construídos mecanismos para identificar dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.