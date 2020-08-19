Ensino remoto: veja como vai ficar a volta às aulas na Ufes

Após mais de cinco meses com as aulas suspensas para evitar o contágio do novo coronavírus, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) aprovou a resolução que implementa o Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) e a oferta de disciplinas do semestre especial de 2020 dos cursos de graduação.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Ufes definiu que os alunos têm entre os dias 31 de agosto a 2 de setembro para fazerem a matrícula do semestre letivo especial de 2020. As aulas serão retomadas a partir do dia 9 de setembro e terminam no dia 15 de dezembro deste ano.
Com a adoção do modelo de ensino remoto, a Ufes vai garantir computador e acesso à internet aos estudantes. O benefício será avaliado por meio de um cadastro dos candidatos. A instituição informou que 3.020 universitários manifestaram interesse em receber um computador ou acesso à internet.
Um dos trechos da resolução 30/2020, aprovada nesta terça-feira (18), garante que a não solicitação de matrícula em disciplinas ou o cancelamento de todas as disciplinas em que o estudante obteve matrícula, no primeiro semestre especial, não serão considerados abandono.
A ideia é que os estudantes, que por qualquer razão, concluírem que não têm possibilidade de participar das atividades de ensino neste momento poderão cancelar as matrículas nas disciplinas, mas não terão prejuízo em função disso, tão somente o atraso na realização do curso, explicou o reitor Paulo Vargas.
O QUE ESTÁ DEFINIDO
COMPUTADORES
De acordo com a pró-reitora de Graduação da Ufes, Cláudia Gontijo, o Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) contempla aulas online e atividades offline, ou seja, sem a necessidade de conexão entre aluno e o professor. As plataformas de ensino serão escolhidas pelos professores.
As matrículas dos estudantes que já haviam iniciado o semestre letivo de 2020 serão realizadas de forma online e devem ser feitas entre os dias 31 de agosto a 2 de setembro. Quem foi aprovado para iniciar as atividades no segundo semestre começa a estudar em fevereiro de 2021.
As aulas começam a partir do dia 9 de setembro e terminam no dia 15 de dezembro.
Os alunos que optarem por não participar do ensino remoto ou cancelarem as disciplinas em que estavam matriculados neste ano não serão reprovados. Os critérios de avaliação serão discutidos com os professores na próxima segunda-feira (24). A Ufes informou que serão construídos mecanismos para identificar dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.
A Ufes vai atender universitários em situação de vulnerabilidade social no desenvolvimento das atividades acadêmicas realizadas pelo ensino remoto. A instituição estuda a concessão de uma bolsa avaliada entre R$ 1,2 mil a R$ 1,4 mil para os estudantes comprarem um computador. O aluno será o dono do equipamento. Além disso, também deve oferecer acesso à internet. A universidade destinou cerca de R$ 4 milhões para contemplar os candidatos que tiverem o cadastro aprovado.