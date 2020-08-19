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Volta às aulas

Ufes: matrículas começam em agosto e aulas serão retomadas em setembro

Resolução aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) definiu que as aulas serão retomadas por meio de  ensino-aprendizagem remoto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 09:43

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 09:43

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Edson Chagas
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), definiu que os estudantes têm entre os dias 31 de agosto a 2 de setembro para fazer a matrícula do semestre letivo especial deste ano. As aulas do primeiro semestre de 2020 serão retomadas a partir do dia 9 de setembro. 
Ufes - matrículas começam em agosto e aulas serão retomadas em setembro
As atividades vão ser realizadas no modelo Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) para a graduação e pós-graduação. A Resolução 30/2020, aprovada na noite de terça-feira (18), determina que a universidade garanta a inclusão digital dos estudantes que não têm computador e nem acesso à internet.
A Resolução 31/2020 também define o calendário acadêmico para o semestre especial 2020/1. Conforme aprovado na sessão realizada na última sexta-feira (14), foi mantido o início do semestre letivo especial no dia 9 de setembro, com término no dia 15 de dezembro.
De acordo com o Cepe, a substituição de disciplinas dos cursos presenciais pelo ensino remoto, considera, entre outros aspectos, o dever da Ufes de proteger o direito à vida da comunidade universitária e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde sobre a adoção de medidas de distanciamento e isolamento social como formas de diminuir a propagação da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.
A adoção do Earte, no primeiro semestre especial de 2020, assegura o direito à vida e à saúde da comunidade universitária, de suas famílias e da sociedade e também preserva o direito à educação durante o período de isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde pública, diz o texto da resolução.

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