Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Edson Chagas

Your browser does not support the audio element. Ufes - matrículas começam em agosto e aulas serão retomadas em setembro

As atividades vão ser realizadas no modelo Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) para a graduação e pós-graduação. A Resolução 30/2020, aprovada na noite de terça-feira (18), determina que a universidade garanta a inclusão digital dos estudantes que não têm computador e nem acesso à internet.

A Resolução 31/2020 também define o calendário acadêmico para o semestre especial 2020/1. Conforme aprovado na sessão realizada na última sexta-feira (14), foi mantido o início do semestre letivo especial no dia 9 de setembro, com término no dia 15 de dezembro.