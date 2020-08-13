A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em reunião do Conselho Universitário, autorizou,no final da noite desta quarta-feira (12), a adoção do ensino remoto emergencial na universidade, na graduação e pós-graduação.
A medida era necessária a para viabilizar o retorno das atividades de ensino da Ufes e abre espaço para implementação do novo calendário acadêmico, que propõe o início das aulas no dia 1º de setembro.
Conselho Universitário autoriza a adoção do ensino remoto na Ufes
A decisão final sobre o assunto, incluindo a aprovação e a regulamentação do novo calendário caberá ao Conselho de Ensino e Pesquisa da Ufes (Cepe), que se reunirá na tarde desta quinta-feira (13), às 14 horas.
Segundo a definição do Conselho, as atividades de ensino em caráter remoto poderão ocorrer observando a proposta do Plano de Contingência da Ufes. Também foi regulamentado que o retorno das atividades presenciais, quando possível, deverá ser publicamente divulgado com antecedência mínima de 15 dias.
Na mesma reunião também foi aprovada a resolução que institui o Auxílio Emergencial de Inclusão e Acessibilidade Digital, com o objetivo de contribuir para a inclusão e acessibilidade digital de estudantes em situação de vulnerabilidade social no desenvolvimento das atividades acadêmicas do Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte).
NOVO CALENDÁRIO
Se for aprovado o novo calendário nesta quinta-feira, as aulas no modelo Earte terão início em 1º de setembro e terão duração de 15 semanas. Segundo a proposta, o período de matrícula para esse semestre especial será aberto na segunda quinzena de agosto.