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Volta às aulas

Conselho Universitário autoriza a adoção do ensino remoto na Ufes

Decisão abre espaço para a aprovação do novo calendário acadêmico, que propõe o retorno a partir do dia 1º de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 22:01

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 22:01

Biblioteca Central da Ufes
Biblioteca Central da Ufes Crédito: Fernando Madeira
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em reunião do Conselho Universitário, autorizou,no final da noite desta quarta-feira (12), a adoção do ensino remoto emergencial na universidade, na graduação e pós-graduação.
A medida era necessária a para viabilizar o retorno das atividades de ensino da Ufes e abre espaço para implementação do novo calendário acadêmico, que propõe o início das aulas no dia 1º de setembro.
Conselho Universitário autoriza a adoção do ensino remoto na Ufes
A decisão final sobre o assunto, incluindo a aprovação e a regulamentação do novo calendário caberá ao Conselho de Ensino e Pesquisa da Ufes (Cepe), que se reunirá na tarde desta quinta-feira (13), às 14 horas.

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Segundo a definição do Conselho, as atividades de ensino em caráter remoto poderão ocorrer observando a proposta do Plano de Contingência da Ufes. Também foi regulamentado que o retorno das atividades presenciais, quando possível, deverá ser publicamente divulgado com antecedência mínima de 15 dias.
Na mesma reunião também foi aprovada a resolução que institui o Auxílio Emergencial de Inclusão e Acessibilidade Digital, com o objetivo de contribuir para a inclusão e acessibilidade digital de estudantes em situação de vulnerabilidade social no desenvolvimento das atividades acadêmicas do Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte).

NOVO CALENDÁRIO

Se for aprovado o novo calendário nesta quinta-feira, as aulas no modelo Earte terão início em 1º de setembro e terão duração de 15 semanas. Segundo a proposta, o período de matrícula para esse semestre especial será aberto na segunda quinzena de agosto.

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