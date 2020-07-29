Câmera do Observatório Astronômico da Ufes registra chuva de meteoros

As últimas duas noites foram movimentadas no Estado para quem curte eventos astronômicos. É que uma chuva de meteoros iluminou o céu nesta madrugada, e o Gaturamo - Observatório Astronômico (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), conseguiu registrar mais de 30 deles. Marcio Malacarne, Jonathan Janjacomo e Fábio Alvarenga, equipe responsável por monitorar os eventos, compartilharam detalhes sobre a chuva dos meteoros gama-Draconídeos. Veja as imagens abaixo.
De acordo com a equipe, a câmera de meteoros do GOA capturou mais de 30 deles somente na última madrugada na direção Sul. O resultado do empilhamento foi capturado pela câmera, onde mostra cada trilha, que é um meteoro. Os arcos pontilhados são as estrelas se movimentando durante a noite em torno do polo Sul celeste. O GOA também registrou na madrugada de terça-feira (28) um pico com dezenas de meteoros.
Chuva de meteoros no céu do ES
COMETA E METEORO: QUAL A DIFERENÇA?
Professor do departamento de física da Ufes e diretor técnico-científico do planetário da Vitória, Sérgio Bisch explicou a diferença entre os cometas e os meteoros: os primeiros são pedaços de rocha misturados com gelo; enquanto os segundos são pequenos fragmentos que atingem a atmosfera terrestre.
"Quando o cometa chega perto do Sol, o gelo sublima (passa diretamente para o estado gasoso) e gera o brilho da cauda. É comum que o cometa solte fragmentos. Se esses pequenos pedaços atingirem a órbita da Terra, temos um meteoro"
Ainda de acordo ele, os dois corpos também se apresentam de maneiras distintas no céu. "O cometa é como se fosse uma estrela e aparece parado para nós. Já o meteoro é visto como um risco, que dura apenas uma fração de segundos", esclareceu. Popularmente, os meteoros são chamados de estrelas cadentes.