Câmera do Observatório Astronômico da Ufes registra chuva de meteoros

Chuva de meteoros no céu do ES Crédito: Gaturamo | Ufes

De acordo com a equipe, a câmera de meteoros do GOA capturou mais de 30 deles somente na última madrugada na direção Sul. O resultado do empilhamento foi capturado pela câmera, onde mostra cada trilha, que é um meteoro. Os arcos pontilhados são as estrelas se movimentando durante a noite em torno do polo Sul celeste. O GOA também registrou na madrugada de terça-feira (28) um pico com dezenas de meteoros.

Chuva de meteoros no céu do ES

COMETA E METEORO: QUAL A DIFERENÇA?

Professor do departamento de física da Ufes e diretor técnico-científico do planetário da Vitória, Sérgio Bisch explicou a diferença entre os cometas e os meteoros: os primeiros são pedaços de rocha misturados com gelo; enquanto os segundos são pequenos fragmentos que atingem a atmosfera terrestre.

"Quando o cometa chega perto do Sol, o gelo sublima (passa diretamente para o estado gasoso) e gera o brilho da cauda. É comum que o cometa solte fragmentos. Se esses pequenos pedaços atingirem a órbita da Terra, temos um meteoro" Sérgio Bisch - Professor do departamento de física da Ufes e diretor técnico-científico do planetário de Vitória