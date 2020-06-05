Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eclipse lunar

Fotojornalismo: fenômeno raro, 'Lua de Morango' encanta no ES

A sexta-feira (5) tem a primeira Lua Cheia do mês de junho e o nome dado ao eclipse se deve ao início da temporada de colheita de morangos no Hemisfério Norte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 18:27

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 18:27

A primeira semana de junho se encaminha para seu fim de maneira especial: com um eclipse lunar. Segundo a National Aeronautics and Space Administrations (Nasa), a "Lua de Morango" é mais visível na Ásia, Europa, Austrália e em parte da América do Sul, mas também pode ser vista do Brasil, como mostram as imagens dos fotógrafos de A Gazeta Ricardo Medeiros, Vitor Jubini e Carlos Alberto Silva, tiradas na praia de Manguinhos e no Convento da Penha. A sexta-feira (5) tem a primeira Lua Cheia do mês de junho e o nome dado ao eclipse se deve ao início da temporada de colheita de morangos no Hemisfério Norte.

"Lua de Morango" ganha o céu da Grande Vitória

Veja Também

Junho deve ser frio e temperatura pode chegar perto dos 3?°C no ES

Fim da primeira tarde de junho tem cores diferentes no céu do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados