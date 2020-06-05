Fotojornalismo: fenômeno raro, 'Lua de Morango' encanta no ES

A primeira semana de junho se encaminha para seu fim de maneira especial: com um eclipse lunar. Segundo a National Aeronautics and Space Administrations (Nasa), a "Lua de Morango" é mais visível na Ásia, Europa, Austrália e em parte da América do Sul, mas também pode ser vista do Brasil, como mostram as imagens dos fotógrafos de A Gazeta Ricardo Medeiros, Vitor Jubini e Carlos Alberto Silva, tiradas na praia de Manguinhos e no Convento da Penha. A sexta-feira (5) tem a primeira Lua Cheia do mês de junho e o nome dado ao eclipse se deve ao início da temporada de colheita de morangos no Hemisfério Norte.