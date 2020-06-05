Fenômeno raro 'Lua de Morango' acontece nesta sexta e será visível no Brasil

Fim de tarde com "Lua de Morango" em Manguinhos, na Serra - ES Crédito: Vitor Jubini

"Lua de Morango". Segundo a National Aeronautics and Space Administration (Nasa), apesar de ser mais visível na Ásia, Europa, Austrália, e América do Sul, também será possível observar o fenômeno no Nesta sexta-feira (5), acontece um eclipse lunar penumbral conhecido como. Segundo a National Aeronautics and Space Administration (Nasa), apesar de ser mais visível na Ásia, Europa, Austrália, e América do Sul, também será possível observar o fenômeno no Brasil

De acordo com as informações divulgadas pelo site Olhar Digital, durante o evento, o satélite mergulhará quase metade da face na penumbra, ou sombra externa, da Terra, começando às 14h45 (Horário de Brasília)  abaixo do horizonte. Com duração de 3 horas, 18 minutos e 13 segundos, o eclipse será testemunhado na costa leste da América do Sul somente ao fim do evento, ou seja, ao nascer da Lua.

A primeira Lua Cheia do mês de junho marca o início da temporada de colheita de morangos no Hemisfério Norte. O nome dado pelos nativos norte-americanos, "Strawberry Moon" que significa Lua de Morango, se refere a essa época. A Nasa explica que, no período, a Lua recebe um tom avermelhado.

Em 1930, o nome "Strawberry Moon" apareceu pela primeira vez no Almanaque do Fazendeiro do Maine, que apresenta uma lista de denominações que as tribos dos Estados Unidos deram as luas existentes do ano.

"Lua de Morango" ganha o céu da Grande Vitória

LUA DE MEL

Na Europa, desde o ano de 1500, a última Lua Cheia da primavera já era chamada de "Mead Moon"  Lua de Mel.