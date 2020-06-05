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Eclipse lunar

Fenômeno raro 'Lua de Morango' acontece nesta sexta e será visível no Brasil

Satélite mergulhará quase metade da face na sombra externa da Terra, iniciando às 14h45 (Horário de Brasília)  abaixo do horizonte. Segundo a Nasa, será mais visível na Ásia, Europa, Austrália e América do Sul, mas também poderá ser observado no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 10:52

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 10:52

Fim de tarde com
Fim de tarde com "Lua de Morango" em Manguinhos, na Serra - ES Crédito: Vitor Jubini
Nesta sexta-feira (5), acontece um eclipse lunar penumbral conhecido como "Lua de Morango". Segundo a  National Aeronautics and Space Administration (Nasa), apesar de ser mais visível na Ásia, Europa, Austrália, e América do Sul, também será possível observar o fenômeno no Brasil
De acordo com as informações divulgadas pelo site Olhar Digital, durante o evento, o satélite mergulhará quase metade da face na penumbra, ou sombra externa, da Terra, começando às 14h45 (Horário de Brasília)  abaixo do horizonte. Com duração de 3 horas, 18 minutos e 13 segundos, o eclipse será testemunhado na costa leste da América do Sul somente ao fim do evento, ou seja, ao nascer da Lua.
A primeira Lua Cheia  do mês de junho marca o início da temporada de colheita de morangos no Hemisfério Norte. O nome dado pelos nativos norte-americanos, "Strawberry Moon" que significa Lua de Morango, se refere a essa época.  A Nasa explica que, no período, a Lua recebe um tom avermelhado. 
Em 1930, o nome "Strawberry Moon" apareceu pela primeira vez no Almanaque do Fazendeiro do Maine, que apresenta uma lista de denominações que as tribos dos Estados Unidos deram as luas existentes do ano.

"Lua de Morango" ganha o céu da Grande Vitória

LUA DE MEL

Na Europa, desde o ano de 1500, a última Lua Cheia da primavera já era chamada de "Mead Moon"  Lua de Mel.
"Mead" é o nome dado ao hidromel, uma bebida criada pela fermentação do mel misturado com água, às vezes com frutas, especiarias, grãos ou lúpulo. Assim, chamar os primeiros dias do casamento de "Lua de Mel" pode estar relacionado à Lua Cheia, seja pela tradição de se casar em junho ou da crença de que no fim do mês o mel estaria pronto para a colheita das colmeias. 

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