Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rumo ao futuro

Brasileiro deve ser estudado pela Nasa ou por museu de história natural?

O governo nacional defende um modelo jurássico que já foi abandonado pelo país-símbolo do capitalismo mundial

Públicado em 

02 jun 2020 às 05:00
Cássio Moro

Colunista

Cássio Moro

A nave Dragon Crew, da SpaceX, chegou neste domingo (31) à Estação Espacial Internacional
A nave Dragon Crew, da SpaceX, chegou domingo (31) à Estação Espacial Internacional Crédito: Nasa/Reprodução
A missão espacial Demo-2 do último sábado, 30, foi um sucesso, o primeiro lançamento tripulado da SpaceX, a empresa aeroespacial do visionário Elon Musk, levando dois astronautas para a Estação Espacial Internacional. Sendo uma missão civil, comercial e barata (custou uma fração dos gastos das antigas missões militares iniciadas na guerra fria), muitos já têm dito que isso demonstra que a iniciativa privada é muito mais eficiente que o investimento estatal. Só que não é bem assim.
Desde a missão Apollo, que levou o homem à Lua, até a atual, todas foram patrocinadas com dinheiro público e tiveram equipamentos produzidos por empresas privadas. O que mudou foi a forma de o Estado contratar. Antes, para provar que os EUA eram melhores que a comunista URSS, o orçamento público era ilimitado, contratando gigantes da indústria aeroespacial, como Grumman e Lockheed (algo semelhante aos contratos com empreiteiras).

Veja Também

Capixaba registra passagem de Estação Espacial em Cariacica

Nave da SpaceX chega à estação espacial após 19 horas de voo

A aposentadoria do Discovery, o último ônibus espacial, deixou claro que o governo americano não estava mais disposto a gastar fortunas do contribuinte com foguetes caríssimos e descartáveis. Em meio a este contexto surgiu Musk, prometendo levar a humanidade à Marte a custos baixos com foguetes reutilizáveis. Só que seu projeto foi recusado pelo capital privado, já que ninguém queria assumir os riscos de investir numa pequena “start-up espacial”.
Vendo a oportunidade, a Nasa, diga-se, o Estado, investiu na ideia e assumiu os riscos. Nessa nova parceria público-privada (palavras de Trump após o lançamento), o governo optou por uma cooperação operacional entre Nasa e SpaceX. Provou-se que a moderna simbiose público-privada deu certo. A SpaceX, com visão e administração exemplar, desafiou e venceu os dinossauros aeroespaciais, num mercado de oligopólio cujas barreiras para entrada eram consideradas instransponíveis.

Veja Também

Guerra nas estrelas? Trump anuncia criação de força militar espacial

Brasileira é selecionada para missão simulada de agência espacial

Enquanto isso, no Brasil, o ministro da Economia diz que investir no pequeno empresário dá prejuízo. Ignora que 90% do empresariado nacional é de micro e pequeno, que empregam quase 60% dos trabalhadores formais. De quebra, defende privatizar bancos públicos que, em última análise, são os que, além de altamente lucrativos ao erário, investem em inovação, notadamente em setores de risco, cujo capital privado não se aventura.
O governo nacional defende um modelo jurássico que, como visto acima, foi abandonado pelo país-símbolo do capitalismo mundial. Resta-nos a dúvida se a equipe econômica de nosso governo deve ser estudada pela Nasa ou por algum museu de história natural.

Cássio Moro

E juiz do Trabalho, doutorando em economia, mestre em Processo, especialista em Direito do Trabalho e economista. Professor de graduacao e pos-graduacao da FDV. Neste espaco, busca fazer uma analise moderna, critica e atual do mercado e do Direito do Trabalho

Tópicos Relacionados

Brasil Donald Trump Economia Estados Unidos Paulo Guedes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados