Guerra nas estrelas? Trump anuncia criação de força militar espacial

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump Crédito: @realDonaltTrump | Twitter

A Força Espacial está a caminho, escreveu no Twitter o presidente Donald Trump, no início da tarde desta quinta-feira (9), para anunciar seu novo projeto: usar o espaço de forma bélica, como base para as ações de defesa americana. A medida muda a exploração espacial mundial, até agora sempre baseada no uso pacífico.

Estou orientando o Departamento de Defesa e o Pentágono a iniciar imediatamente o processo necessário para estabelecer uma força espacial como o sexto ramo das forças armadas, escreveu Trump no memorando que foi distribuído pela Casa Branca.

Este será de fato o sexto departamento militar americano, juntamente com o Exército, as Forças Aéreas, a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais e a Guarda Costeira. De acordo com o governo americano, a nova diivisão começará a ser montada já. Segundo um discurso do vice-presidente Mike Pence, a força poderá estar em operação em 2020.

NOVA GERAÇÃO DE ARMAS PARA O ESPAÇO

A Casa Branca informou que será criada uma Agência de Desenvolvimento Espacial para desenvolver uma nova geração de armas espaciais e que haverá uma aceleração da tecnologia voltada para o espaço. O governo também estabeleceu que será fiundado um Comando Espacial dos Estados Unidos, para planejar e aperfeiçoar guerras espaciais.

Infelizmente, potenciais adversários reconhecem a importância do espaço para o nosso país e estão desenvolvendo ativamente maneiras de negar o uso do mesmo numa crise. O diretor de Inteligência Nacional alertou que vários países, incluindo a Rússia e a China, estão desenvolvendo armas antissatélite destrutivas e não destrutivas que podem entrar em operação dentro de alguns anos. A comunidade de segurança nacional dos Estados Unidos reconhece a necessidade de desenvolver novas tecnologias para o espaço, a fim de defender-se de uma crescente gama de ameaças, afirma o comunicado da Casa Branca.