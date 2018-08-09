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Guerra nas estrelas? Trump anuncia criação de força militar espacial

Medida muda exploração espacial, até então baseada em uso pacífico. Casa Branca afirma que isso melhorará segurança do país e já fala em guerras espaciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 16:48

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 16:48

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump Crédito: @realDonaltTrump | Twitter
A Força Espacial está a caminho, escreveu no Twitter o presidente Donald Trump, no início da tarde desta quinta-feira (9), para anunciar seu novo projeto: usar o espaço de forma bélica, como base para as ações de defesa americana. A medida muda a exploração espacial mundial, até agora sempre baseada no uso pacífico.
Estou orientando o Departamento de Defesa e o Pentágono a iniciar imediatamente o processo necessário para estabelecer uma força espacial como o sexto ramo das forças armadas, escreveu Trump no memorando que foi distribuído pela Casa Branca.
Este será de fato o sexto departamento militar americano, juntamente com o Exército, as Forças Aéreas, a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais e a Guarda Costeira. De acordo com o governo americano, a nova diivisão começará a ser montada já. Segundo um discurso do vice-presidente Mike Pence, a força poderá estar em operação em 2020.
NOVA GERAÇÃO DE ARMAS PARA O ESPAÇO
A Casa Branca informou que será criada uma Agência de Desenvolvimento Espacial para desenvolver uma nova geração de armas espaciais e que haverá uma aceleração da tecnologia voltada para o espaço. O governo também estabeleceu que será fiundado um Comando Espacial dos Estados Unidos, para planejar e aperfeiçoar guerras espaciais.
Infelizmente, potenciais adversários reconhecem a importância do espaço para o nosso país e estão desenvolvendo ativamente maneiras de negar o uso do mesmo numa crise. O diretor de Inteligência Nacional alertou que vários países, incluindo a Rússia e a China, estão desenvolvendo armas antissatélite destrutivas e não destrutivas que podem entrar em operação dentro de alguns anos. A comunidade de segurança nacional dos Estados Unidos reconhece a necessidade de desenvolver novas tecnologias para o espaço, a fim de defender-se de uma crescente gama de ameaças, afirma o comunicado da Casa Branca.
Há oito meses, Trump surpreendeu o país ao anunciar que a Nasa deveria se preparar para voltar a ter missões tripuladas à Lua e a Marte. Na época, especialistas criticaram a decisão, afirmando que ela seria cara e estaria fora do atual planejamento da agência espacial. Diversas empresas privadas têm projetos de retomar missões humanas a satélites e outros planetas.

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