Paulo Guedes prepara privatização do Banco do Brasil

O Banco do Brasil pode ser privatizado. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, está discutindo a possibilidade e já prepara um processo para dar início a isso como parte do programa de desestatizações do governo federal.
A informação foi divulgada pelo jornal O Globo nesta terça-feira (03). A privatização deve ocorrer até 2022 e o assunto foi abordado durante reunião do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal há 15 dias.
O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, ainda teria que ser convencido da ideia por Guedes. Em nota ao jornal, o Ministério da Economia informou que o governo Bolsonaro não pretende privatizar Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. Procurado, o Banco do Brasil não comentou o assunto.
O presidente da instituição, Rubem Novaes, já chegou a afirmar que a privatização do Banco do Brasil seria inevitável , em outubro de 2019.
Guedes tem o desejo de vender todas as empresas públicas, mas sabe das dificuldades políticas e burocráticas para atingir esse objetivo.
A equipe do ministro vê numa eventual privatização do Banco do Brasil uma maneira de baratear e diversificar o acesso ao crédito no país. O setor é considerado altamente concentrado e pouco competitivo por integrantes da equipe econômica.
E essa concentração, dizem os integrantes do governo, pune consumidores e empresas. Por isso, a preferência seria que o banco fosse administrado por uma empresa estrangeira.