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Desestatização

Paulo Guedes prepara privatização do Banco do Brasil

Equipe do ministro da Economia está discutindo processo dentro de programa de desestatizações do governo federal, mas Bolsonaro ainda não foi convencido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 16:31

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 16:31

Fachada do Banco do Brasil, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Banco do Brasil pode ser privatizado. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, está discutindo a possibilidade e já prepara um processo para dar início a isso como parte do programa de desestatizações do governo federal. 
A informação foi divulgada pelo jornal O Globo nesta terça-feira (03).  A privatização deve ocorrer até 2022 e o assunto foi abordado durante reunião do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal há 15 dias. 
O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, ainda teria que ser convencido da ideia por Guedes.  Em nota ao jornal, o Ministério da Economia informou que o governo Bolsonaro não pretende privatizar Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. Procurado, o Banco do Brasil não comentou o assunto.
O presidente da instituição, Rubem Novaes, já chegou a afirmar que a privatização do Banco do Brasil seria inevitável , em outubro de 2019.

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Guedes tem o desejo de vender todas as empresas públicas, mas sabe das dificuldades políticas e burocráticas para atingir esse objetivo.
A equipe do ministro vê numa eventual privatização do Banco do Brasil uma maneira de baratear e diversificar o acesso ao crédito no país. O setor é considerado altamente concentrado e pouco competitivo por integrantes da equipe econômica.
E essa concentração, dizem os integrantes do governo, pune consumidores e empresas. Por isso, a preferência seria que o banco fosse administrado por uma empresa estrangeira.

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