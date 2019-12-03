Paulo Guedes prepara privatização do Banco do Brasil

Fachada do Banco do Brasil, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Banco do Brasil pode ser privatizado. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes , está discutindo a possibilidade e já prepara um processo para dar início a isso como parte do programa de desestatizações do governo federal.

A informação foi divulgada pelo jornal O Globo nesta terça-feira (03). A privatização deve ocorrer até 2022 e o assunto foi abordado durante reunião do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal há 15 dias.

O presidente Jair Bolsonaro , no entanto, ainda teria que ser convencido da ideia por Guedes. Em nota ao jornal, o Ministério da Economia informou que o governo Bolsonaro não pretende privatizar Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. Procurado, o Banco do Brasil não comentou o assunto.

O presidente da instituição, Rubem Novaes, já chegou a afirmar que a privatização do Banco do Brasil seria inevitável , em outubro de 2019.

Guedes tem o desejo de vender todas as empresas públicas, mas sabe das dificuldades políticas e burocráticas para atingir esse objetivo.

A equipe do ministro vê numa eventual privatização do Banco do Brasil uma maneira de baratear e diversificar o acesso ao crédito no país. O setor é considerado altamente concentrado e pouco competitivo por integrantes da equipe econômica.