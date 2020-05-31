Nave da SpaceX chega à estação espacial após 19 horas de voo

A nave Dragon Crew, da SpaceX, chegou neste domingo (31) à Estação Espacial Internacional Crédito: Nasa/Reprodução

A nave Dragon Crew, da SpaceX, chegou neste domingo (31), às 11h16 (horário de Brasília) à Estação Espacial Internacional, após 19 horas de voo. O foguete foi lançado no sábado (30), da plataforma 39A, do Centro Espacial Kennedy, do Cabo Canaveral, na Flórida, com dois astronautas da Nasa a bordo, Douglas Hurley, 53 anos, e Robert Behnken, 49 anos. Ambos estão na Nasa desde 2000 e já foram ao espaço duas vezes em ônibus espaciais.

Segundo informou a BBC, Hurley e Behnken estão entre os membros mais experientes da equipe da Nasa. Hurley já passou 28 dias e 11 horas no espaço, e Behnken 29 dias e 12 horas. Esta é a primeira viagem tripulada dos Estados Unidos em nove anos. A SpaceX é a primeira empresa privada a entrar em órbita.

Após adiamento na quarta-feira (27), o primeiro voo espacial tripulado a partir dos EUA aconteceu neste sábado. O foguete decolou às 16h22, partindo da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy, o mesmo local de onde se realizaram as missões Apollo à Lua (1960-1970) e dos ônibus espaciais (1981-2011).

A novidade da missão é que, pela primeira vez, um voo orbital com tripulação está sendo realizado por uma empresa privada, da cápsula Crew Dragon, da SpaceX, do empresário sul-africano Elon Musk.

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