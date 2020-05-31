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Nave da SpaceX chega à estação espacial após 19 horas de voo

A novidade da missão é que, pela primeira vez, um voo orbital com tripulação está sendo realizado por uma empresa privada,  de Elon Musk
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 16:16

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 16:16

A nave Dragon Crew, da SpaceX, chegou neste domingo (31) à Estação Espacial Internacional
A nave Dragon Crew, da SpaceX, chegou neste domingo (31) à Estação Espacial Internacional Crédito: Nasa/Reprodução
A nave Dragon Crew, da SpaceX, chegou neste domingo (31), às 11h16 (horário de Brasília) à Estação Espacial Internacional, após 19 horas de voo. O foguete foi lançado no sábado (30), da plataforma 39A, do Centro Espacial Kennedy, do Cabo Canaveral, na Flórida, com dois astronautas da Nasa a bordo, Douglas Hurley, 53 anos, e Robert Behnken, 49 anos. Ambos estão na Nasa desde 2000 e já foram ao espaço duas vezes em ônibus espaciais.
Segundo informou a BBC, Hurley e Behnken estão entre os membros mais experientes da equipe da Nasa. Hurley já passou 28 dias e 11 horas no espaço, e Behnken 29 dias e 12 horas. Esta é a primeira viagem tripulada dos Estados Unidos em nove anos. A SpaceX é a primeira empresa privada a entrar em órbita.

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Após adiamento na quarta-feira (27), o primeiro voo espacial tripulado a partir dos EUA aconteceu neste sábado. O foguete  decolou às 16h22, partindo da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy, o mesmo local de onde se realizaram as missões Apollo à Lua (1960-1970) e dos ônibus espaciais (1981-2011).
A novidade da missão é que, pela primeira vez, um voo orbital com tripulação está sendo realizado por uma empresa privada, da cápsula Crew Dragon, da SpaceX, do empresário sul-africano Elon Musk. 

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A missão tripulada é um importante passo para catalisar um mercado privado de órbita terrestre baixa, aberta a turistas e empresas. Musk já pensa no próximos passos e está construindo um enorme foguete, o Starship, para circunavegar a Lua, ou até viajar para Marte e, finalmente, tornar a humanidade uma "espécie que habite vários planetas".

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