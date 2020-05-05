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Cinema

Tom Cruise planeja gravar filme no espaço com Elon Musk

Jornal diz tratar-se de longa-metragem de ação e aventura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 11:28

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 11:28

Tom Cruise em cena do filme Top Gun: Maverick
Tom Cruise em cena do filme Top Gun: Maverick Crédito: Instagram/@tomcruise
O ator Tom Cruise e o empresário Elon Musk, que acaba de ter mais um filho, estão trabalhando em um projeto junto à Nasa para filmar o primeiro longa-metragem no espaço. Segundo informações do portal Page Six, trata-se de um filme de ação e aventura e nenhum estúdio está envolvido até então. Se conseguissem o feito, Musk e Cruise seriam os primeiros da história a fazerem um filme gravado no espaço.
Por enquanto, Cruise trabalha no filme "Missão: Impossível 7", que precisou pausar suas gravações na Itália em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

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A Paramount tinha programado três semanas de filmagens em Veneza, mas com o alerta dado pelo governo italiano, toda a equipe foi deslocada para outras cidades ou até mandada de volta ao seu país de origem. A informação é do site Deadline.
Alguns tabloides locais informaram que Tom Cruise foi instalado em um hotel de luxo após o cancelamento das filmagens, mas o site americano confirmou que o ator nem chegou a viajar para a Itália.

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