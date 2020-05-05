Elon Musk anuncia nascimento de seu 1º filho com Grimes

O empresário Elon Musk anuncia nascimento do filho Crédito: Twitter/ElonMusk

O primeiro filho de Elon Musk, 48, com a cantora Grimes, 32, nasceu na madrugada desta terça-feira (5), e o empresário anunciou a novidade através de seu perfil no Twitter. "Mãe e bebê estão bem", tuitou.

Um dos fãs de Musk pediu para que ele revelasse o nome do filho, e o bilionário respondeu: "X Æ A-12 Musk". Ele ainda disse que tratava-se um menino, e publicou fotos segurando o filho e com filtros que deixavam o rosto do bebê tatuado. "Nunca jovem demais para um pouco de tinta", brincou.

Além de fundar a Tesla, empresa especializada em carros elétricos, armazenamento de energia e fabricação de painéis solares, Musk também criou o Paypal (empresa de pagamentos online) e outras bem-sucedidas companhias.

Algumas delas são a Boring Company, pela qual planeja conquistar o subsolo, e a SpaceX, voltada para exploração aeroespacial e responsável pelo recente lançamento do Tesla ao espaço.