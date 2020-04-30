Filhos de Gugu pedem exclusão de mãe como beneficiária de seguro do apresentador

Família de Gugu Liberado briga por direitos na herança Crédito: Reprodução Instagram

Em meio à briga judicial sobre a herança de Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado, os filhos João Augusto, Marina e Sofia excluíram a mãe, Rose Miriam di Matteo, do grupo de beneficiários de um seguro de viagem do apresentador.

Segundo apurou a reportagem, os três filhos teriam procurado a seguradora Starr International Brasil se identificando como os únicos herdeiros do apresentador. A empresa não negou a indenização, mas espera uma decisão judicial para seguir com ela.

Procurada pela reportagem, a assessoria da família de Gugu afirma que não tem conhecimento sobre o caso, "e mesmo se tivéssemos não poderíamos comentar pois envolve menores, sigilo de Justiça". O advogado de Rose, Nelson, também não comenta sobre.

A seguradora diz que não tem autorização para comentar sobre o processo pois o mesmo corre em segredo de justiça. Segundo o Notícias da TV, o valor acumulado por Gugu na Starr é de R$ 126 mil.

Gugu teve a morte confirmada no dia 22 de novembro após passar dois dias internado em um hospital de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, em decorrência de uma queda sofrida em casa. Ele despencou de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.