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Se estivesse vivo, Gugu Liberato comemoraria 61 anos em restaurante

Informação foi dada pela viúva, Rose Miriam. Apresentador faria aniversário nesta sexta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 16:56

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 16:56

Rose Miriam, Gugu Liberato e os três filhos dos dois
Rose Miriam, Gugu Liberato e os três filhos dos dois Crédito: Reprodução/Instagram
O apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, completaria 61 anos nesta sexta-feira (10). Em conversa com o advogado Nelson Wilians, sua viúva, Rose Miriam, afirmou que a família provavelmente estaria reunida em casa neste momento e, caso não estivessem em período de isolamento, comemorariam no restaurante japonês favorito de Gugu.
"As crianças amavam ir lá com ele. Iríamos os cinco -Gugu, eu, João, Sofia e Marina-, com certeza, comemorar os 61 anos dele, com toda alegria", afirmou.
Relembrando a vida do apresentador, a viúva ainda recordou do período em que Gugu foi coroinha. "Era um homem de muita fé, um homem cristão. E estaria aqui com a gente relembrando a morte de Jesus na Cruz. Gugu acreditava na salvação e na vida eterna. E hoje o Gugu dorme, está dormindo em Cristo."
Aos fãs do apresentador, Rose Miriam pede que "continuem amando o Gugu como vocês sempre amaram, porque ele amava muito vocês".

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HOMENAGEM

Nesta quarta-feira (8), foi anunciado que Gugu Liberato vai ganhar um acervo memorial em homenagem aos 61 anos. De acordo com a assessoria do apresentador, o acervo reúne peças que contam os 40 anos de sua história na televisão brasileira.
"Esta foi uma preocupação de seus filhos e familiares, que decidiram olhar de forma profissional todos os elementos que marcaram a sua carreira. Para os objetos não ficarem apenas em caixas ou trancados em armários, foi feita uma parceria com a 'Vida em Ordem', uma empresa especialista em organizar acervos, bibliotecas, arquivos pessoais e profissionais, entre os muitos trabalhos realizados atuou no acervo do Comandante Rolim", informou o comunicado.
Chamado "Memória Gugu Liberato", o projeto reúne desde figurinos usados pelo apresentador nos programas até fotos pessoais e cartões recebidos de amigos como Silvio Santos. "Todo este acervo tem como objetivo, num futuro do próximo, criar uma mostra e oferecer gratuitamente para faculdades de jornalismo, inclusive a Cásper Líbero, onde ele se formou".

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