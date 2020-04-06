Mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam se muda dos EUA, diz jornal

De acordo com a publicação, ela veio acompanhada do irmão, Gianfrancesco Di Matteo, que fez um post na web neste domingo (5) deixando Orlando. "Nova etapa", escreveu ele no Instagram.

Rose luta na Justiça o direito de ser reconhecida como herdeira de Gugu. Segundo informaram ao Extra, a viúva chega a estar passando necessidades. Já a defesa do apresentador diz que ela recebeu meio milhão de dólares do artista quando ele ainda estava vivo e que Rose vive como empresária bem sucedida nos Estados Unidos.