Mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam se muda dos EUA, diz jornal

Em meio à briga judicial em torno da herança de Gugu Liberato, avaliada em R$ 1 bilhão, Rose Miriam, a mãe dos três filhos do apresentador, está de mudança dos Estados Unidos de volta a São Paulo, no Brasil. As informações são do jornal Extra.
De acordo com a publicação, ela veio acompanhada do irmão, Gianfrancesco Di Matteo, que fez um post na web neste domingo (5) deixando Orlando. "Nova etapa", escreveu ele no Instagram.
Rose luta na Justiça o direito de ser reconhecida como herdeira de Gugu. Segundo informaram ao Extra, a viúva chega a estar passando necessidades. Já a defesa do apresentador diz que ela recebeu meio milhão de dólares do artista quando ele ainda estava vivo e que Rose vive como empresária bem sucedida nos Estados Unidos.
Em São Paulo, Rose tem uma mansão em Alphaville avaliada em R$ 6 milhões, de acordo com defesa de Gugu.