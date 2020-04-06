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De volta a SP

Mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam se muda dos EUA, diz jornal

Defesa diz que Rose Miriam está passando necessidade e advogados de Gugu desmentem; em meio à briga judicial, ela decidiu voltar a morar em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 09:23

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 09:23

Rose Miriam, Gugu Liberato e os três filhos dos dois
Rose Miriam, Gugu Liberato e os três filhos dos dois Crédito: Reprodução/Instagram
Em meio à briga judicial em torno da herança de Gugu Liberato, avaliada em R$ 1 bilhão, Rose Miriam, a mãe dos três filhos do apresentador, está de mudança dos Estados Unidos de volta a São Paulo, no Brasil. As informações são do jornal Extra.
De acordo com a publicação, ela veio acompanhada do irmão, Gianfrancesco Di Matteo, que fez um post na web neste domingo (5) deixando Orlando. "Nova etapa", escreveu ele no Instagram. 
Rose luta na Justiça o direito de ser reconhecida como herdeira de Gugu. Segundo informaram ao Extra, a viúva chega a estar passando necessidades. Já a defesa do apresentador diz que ela recebeu meio milhão de dólares do artista quando ele ainda estava vivo e que Rose vive como empresária bem sucedida nos Estados Unidos. 

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Em São Paulo, Rose tem uma mansão em Alphaville avaliada em R$ 6 milhões, de acordo com defesa de Gugu. 

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