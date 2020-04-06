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Acusado de estupro, Prior posa sorrindo e desabafa sobre quarentena

Ex-BBB foi tietado por fãs em aeroporto e aproveitou post no Instagram para falar de coronavírus e pedir a fãs para lavarem as mãos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 08:28

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 08:28

O ex-BBB Felipe Prior
O ex-BBB Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior
Felipe Prior, eliminado do "BBB 20", foi à web na noite deste domingo (5) para desabafar sobre a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus
No post, o ex-BBB diz: "Saindo de um confinamento e entrando em outro. Bora ficar em casa, lavar as mãos, se cuidar e comer bastante pizza". 
Ele aproveitou a oportunidade para fazer propaganda da pizzaria da qual é sócio. 

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O ex-brother é acusado desde a última sexta (3) de dois estupros e uma tentativa de estupro por parte de três mulheres que decidiram abrir ação na Justiça contra o arquiteto. Em vídeo postado na internet, Prior diz ser inocente

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