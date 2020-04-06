Acusado de estupro, Prior posa sorrindo e desabafa sobre quarentena

Felipe Prior, eliminado do "BBB 20", foi à web na noite deste domingo (5) para desabafar sobre a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus.
No post, o ex-BBB diz: "Saindo de um confinamento e entrando em outro. Bora ficar em casa, lavar as mãos, se cuidar e comer bastante pizza".
Ele aproveitou a oportunidade para fazer propaganda da pizzaria da qual é sócio.
O ex-brother é acusado desde a última sexta (3) de dois estupros e uma tentativa de estupro por parte de três mulheres que decidiram abrir ação na Justiça contra o arquiteto. Em vídeo postado na internet, Prior diz ser inocente.