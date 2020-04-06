Renata Rasseli: 10 anos de fama e bastidores da alta sociedade do ES

André é, sem dúvida, um grande nome do jornalismo do Estado. Depois de 28 anos trabalhando em redação, ele está atuando agora na comunicação empresarial e consultoria em comunicação. E ele é uma inspiração, sem dúvida. Desde que começamos a namorar, em 1995, a gente sempre foi fã um do outro. André é um jornalista completo: texto primoroso, apuração isenta e, acima de tudo, uma pessoa reta e do bem. Quando ele escreveu a coluna Praça Oito, em A GAZETA, eu acompanhava muito ele, vibrava, torcia pelo furo. Quando fui escrever a coluna, ele virou o marido da colunista e o fã número 1. Acho que a gente ensina e aprende todos os dias. E tieta também... (Risos).